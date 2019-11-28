Каменских в прозрачном платье и маске-очках показала жаркий поцелуй с Потапом

Настя Каменских и Потап, как настоящая семья, привыкли все делать вместе. Влюбленные поддерживают друг друга в работе и творчестве, занимаются спортом, путешествуют и просто проводят досуг. Недавно артисты показали насыщенную совместную утреннюю тренировку дома под руководством тренера – оба находятся в прекрасной спортивной форме и стараются всячески ее поддерживать. Потап и Настя не забывают и о походах на светские мероприятия, ведь это часть их профессии. Так, артисты посетили вечеринку "Ніч Химер" от канала "Україна", в рамках которой состоялась цермония награждения от программы "Зірковий шлях".

Настя выбрала для выхода в свет оригинальное прозрачное черное платье из невесомой органзы с открытыми плечами от бренда своей лучшей подруги, дизайнера Анны Завгородней-Андрийчук, ANNCHOO. Длиный наряд в пол с пикантным высоким разрезом посредине позволил певице сверкнуть стройными ножками на публике. Она довершила образ оригинальной маской-очками на пол-лица.

Волосы звезды были собраны в высокую прическу, на шее – оригинальный плентеный чокер, в ушах – свисающие длинные серьги. Отдельно стоит сказать о макияже глаз – веки до бровей и выше Настя покрила золотистым глиттером-тенями.

Потап (фото: instagram.com/kamenskux/instagram.com/kanalukraina)

Кстати, Настя уехала домой не с пустыми руками, а получила награду в номинации "Молниеносный успех года". Со сцены она поблагодарила всю свою творческую команду.

Настя Каменских и ZBSband (фото: instagram.com/bogdanbuyluk)

На церемонии также появился Потап. Он также удостоился награды, но в категории "Лирик года". Со сцены элегантный продюссер поблагодарил любимую жену и посвятил статуэтку именно ей.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Рэпер спустился в зал, заключил любимую в объятия и крепко поцеловал ее на глазах у восхищенной публики.

Настя Каменских и Потап ( фото: instagram.com/evgo.g)

Напомним, что Настя Каменских назвала милое домашнее прозвище Потапа и поблагодарила его за поддержку и содействие.