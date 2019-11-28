Каменських в прозорій сукні і масці-окулярах показала жаркий поцілунок з Потапом

Настя Каменських і Потап, як справжня сім'я, звикли все робити разом. Закохані підтримують один одного в роботі і творчості, займаються спортом, подорожують і просто проводять дозвілля. Нещодавно артисти показали насичену спільну ранкове тренування вдома під керівництвом тренера – обидва знаходяться у чудовій спортивній формі і намагаються всіляко її підтримувати. Потап і Настя не забувають і про походи на світські заходи, адже це частина їх професії. Так, артисти відвідали вечірку "Ніч Химер" від каналу "Україна", у рамках якої відбулася цермония нагородження від програми "Зірковий шлях".

Настя вибрала для виходу в світ оригінальне прозоре чорне плаття з невагомої органзи з відкритими плечима від бренду своєї кращої подруги, дизайнера Анни Завгородньої-Андрійчук, ANNCHOO. Довге вбрання в підлогу з пікантним високим розрізом посередині дозволило співачці блиснути стрункими ніжками на публіці. Вона довершила образ оригінальною маскою-окуляри на пів-обличчя.

Волосся зірки були зібране в високу зачіску, на шиї – оригінальний плентеный чокер, у вухах – довгі звисаючі сережки. Окремо варто сказати про макіяжі очей – повіки до брів і вище Настя покрила золотавим глітером-тінями.

Потап (фото: instagram.com/kamenskux/instagram.com/kanalukraina)

До речі, Настя поїхала додому не з порожніми руками, а отримала нагороду в номінації "Блискавичний успіх року". Зі сцени вона подякувала всій свїй творчій команді.

Настя Каменських і ZBSband (фото: instagram.com/bogdanbuyluk)

На церемонії також був присутній Потап. Він отримав нагороду, але в категорії "Лірик року". Зі сцени елегантний продюсер подякував коханій дружині і присвятив статуетку саме їй.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Репер спустився в зал, уклав кохану в обійми і міцно поцілував її на очах у захопленої публіки.

Настя Каменських і Потап ( фото: instagram.com/evgo.g)

Нагадаємо, що Настя Каменських назвала миле домашнє прізвисько Потапа і подякувала йому за підтримку.