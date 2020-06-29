ru
ua

Какой пресс: Маша Ефросинина в легком топе покорила плоским живоиком и осиной талией

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Ведущая похвастаалась урожаем и точеной фигурой

Маша Ефросинина тщательно следит за своей фигурой – ведущая правильно питается и занимается спортом, хоть и признается, что не слишком жалует тренировки. Результатами своих усилий теледива позволила полюбоваться на ярком летнем видео.

Ведущая красуется в красном топе в горошек и легкой прямой юбке, глаза она спрятала за солнечными очками, а в руках держит плетеную корзинку, в которую собирает черешню с дерева.

"На черешне", - с юмором подписала ролик Маша. Поклонники обратили внимане не на урожай звезды, а на ее стальной пресс.

Какая вы классная! Маша Ефросинина восхитила дерзко-элегантным стилем (фото)

  • Какая черешня? Если весь взгляд падает на шикарный пресс. Вы в отличной форме!
  • Маша, Вы с челкой невероятно похожи на маму!
  • Ви в ідеальній формі. Таке розкішне тіло не варто ховати за одягом. Максимум, що має бути на вас - це стильний купальник з нашого магазину!
  • Ммм... Який прес
  • Маша! Какой прекрасный пресс
  • Влюбленная в себя. Как прекрасно на Вас смотреть. Воодушевляете
  • Не могу спокойно есть черешню. Раскрываю каждую и проверяю наличие червей
  • Оце животик . Вам респект
  • Вы сама как черешня

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина в ретро-образе покрасовалась в роскошном платье с открытыми плечами и декольте , ее сравнили с иконой красоты и стиля Одри Хепберн.

Автор: Lite

► Благодарю и ценю: Тина Кароль получила престижную государственную награду ► Восхитительна: похорошевшая Моника Беллуччи блистает в Париже в стильном образе
Читать все новости