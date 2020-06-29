Какой пресс: Маша Ефросинина в легком топе покорила плоским живоиком и осиной талией

Ведущая похвастаалась урожаем и точеной фигурой
Маша Ефросинина тщательно следит за своей фигурой – ведущая правильно питается и занимается спортом, хоть и признается, что не слишком жалует тренировки. Результатами своих усилий теледива позволила полюбоваться на ярком летнем видео.
Ведущая красуется в красном топе в горошек и легкой прямой юбке, глаза она спрятала за солнечными очками, а в руках держит плетеную корзинку, в которую собирает черешню с дерева.
"На черешне", - с юмором подписала ролик Маша. Поклонники обратили внимане не на урожай звезды, а на ее стальной пресс.
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Скриншот комментариев
Ранее Маша Ефросинина в ретро-образе покрасовалась в роскошном платье с открытыми плечами и декольте , ее сравнили с иконой красоты и стиля Одри Хепберн.
Автор: Lite