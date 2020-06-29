Який прес: Маша Єфросиніна в легкому топі підкорила плоским живоиком і осиною талією

Маша Єфросиніна ретельно стежить за своєю фігурою – ведуча правильно харчується і займається спортом, хоч і зізнається, що не надто шанує тренування. Результатами своїх зусиль теледіва дозволила помилуватися на яскравому літньому відео.

Ведуча красується в червоному топі в горошок і легкій прямого крою спідниці, очі вона сховала за сонячними окулярами, а в руках тримає плетений кошик, в який збирає черешню з дерева.

"На черешні", - з гумором підписала ролик Маша. Прихильники звернули увагу не на врожай зірки, а на її сталевий прес.

Яка ви класна! Маша Єфросиніна захопила зухвало-елегантним стилем (фото)

Яка черешня? Якщо весь погляд падає на шикарний прес. Ви у відмінній формі!

Маша, Ви з чубчиком неймовірно схожі на маму!

Ви ідеальну формі. Таке розкішне тіло не варто ховати за одягом. Максимум, що має бути на вас - це стильний купальник з нашого магазину!

Ммм... Який прес

Маша! Який прекрасний прес

Закохана в себе. Як чудово на Вас дивитися. Надихаєте

Не можу спокійно їсти черешню. Розкриваю кожну перевіряю наявність черв'яків

Оце животик . Вам респект

Ви сама як черешня

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна в ретро-образі покрасувалася в розкішному платті з відкритими плечима і декольте , її порівняли з іконою краси і стилю Одрі Хепберн.