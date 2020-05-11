Какой мужчина растет! Жена Влада Ямы показала редкое фото с подросшим сыном

Влад Яма на карантине наслаждается временем с любимой семьей - женой Лилианой и сыночком Леоном. Пара снимается в онлайн-фотосессиях, устраивает веселые танцы и тренировки и признается, что самоизоляция пошла их отношениям только на пользу! Лицо сына они предпочитают пока что не показывать публике, так что мальчик редко появляется на фото, да и то обычно спиной. Однако в честь Дня матери, что отмечается 10 мая, супруга хореографа побаловала поклонников редким фото с подросшим малышом.

На снимке Леон запечатлен в профиль, так что частично можно рассмотреть его черты лица. Малыш держится за руки и нежно целуется с мамой, которая присела для этого на корточки. Лилиана одета в белое платье-рубашку с широким поясом, а на ногах у нее туфли-лодочки бежевого цвета. Сыночек же в шортах, рубашке с принтом и кроссовках.

"Вот почему сегодня и мой Праздник! Всех Мам с Праздником!" - душевно написала счастливая мама Леона.

Фото: Лилиана Яма с сыном Леоном (instagram.com/liliya_yama)

Муж и отец не удержался от трогательного комментария.

"Мои!!!" - написал Яма, добавив много смайликов с сердечками.

Пользователи сети засыпали Лилиану растроганными комментариями и поздравлениями с праздником всех матерей.

Как же это мило и очень трогательно Вы ещё м замечательная красивая мама!!!

С праздником Днём Мамы !Счастья и любви тебе в роли мамы!

Какой мущина ростет.... Мама роскошна

С праздником тебя, супермамочка

Лиля, с праздником вас! Пусть ваша роль «мамы» приносит вам удовольствие и вдохновение!

Поздравляю Лиличка! Леончику очень повезло

Какие хорошиеее

Ваш хлопчик? Зі святом

С праздником, и прекрасная мама и женщина

Скриншот комментариев (instagram.com/liliya_yama)

Напомним, Влад Яма высказался о внезапном предложении от Могилевской и интиме с женой.