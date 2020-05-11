Який чоловік росте! Дружина Влада Ями показала рідкісне фото з підрослим сином

В День матері Ліліана порадувала шанувальників ніжним кадром
Влад Яма на карантині насолоджується часом з коханою родиною - дружиною Ліліаною і синочком Леоном. Пара знімається в онлайн-фотосесіях, влаштовує веселі танці та тренування і зізнається, що самоізоляція пішла їх відносинам тільки на користь! Обличчя сина вони воліють поки що не показувати публіці, так що хлопчик рідко з'являється на фото, та й то зазвичай спиною. Проте в честь Дня матері, що відзначається 10 травня, дружина хореографа потішила шанувальників рідкісним фото з підрослим малюком.
На знімку Леон зображений в профіль, так що частково можна роздивитися його риси обличчя. Малюк тримається за руки і ніжно цілується з мамою, яка присіла для цього навпочіпки. Ліліана одягнена в біле плаття-сорочку з широким поясом, а на ногах у неї туфлі-човники бежевого кольору. Синочок ж в шортах, сорочці з принтом і кросівках.
"Ось чому сьогодні і моє Свято! Всіх Мам зі Святом!" - душевно написала щаслива мама Леона.
Фото: Ліліана Яма з сином Леоном (instagram.com/liliya_yama)
Чоловік і батько не втримався від зворушливого коментаря.
"Мої!" - написав Яма, додавши багато смайликів з сердечками.
Користувачі мережі засипали Ліліану зворушеними коментарями та привітаннями зі святом всіх матерів.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliya_yama)
Нагадаємо, Влад Яма висловився про раптову пропозицію від Могилевської і інтим з дружиною.