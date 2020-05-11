Який чоловік росте! Дружина Влада Ями показала рідкісне фото з підрослим сином

Влад Яма на карантині насолоджується часом з коханою родиною - дружиною Ліліаною і синочком Леоном. Пара знімається в онлайн-фотосесіях, влаштовує веселі танці та тренування і зізнається, що самоізоляція пішла їх відносинам тільки на користь! Обличчя сина вони воліють поки що не показувати публіці, так що хлопчик рідко з'являється на фото, та й то зазвичай спиною. Проте в честь Дня матері, що відзначається 10 травня, дружина хореографа потішила шанувальників рідкісним фото з підрослим малюком.

На знімку Леон зображений в профіль, так що частково можна роздивитися його риси обличчя. Малюк тримається за руки і ніжно цілується з мамою, яка присіла для цього навпочіпки. Ліліана одягнена в біле плаття-сорочку з широким поясом, а на ногах у неї туфлі-човники бежевого кольору. Синочок ж в шортах, сорочці з принтом і кросівках.

"Ось чому сьогодні і моє Свято! Всіх Мам зі Святом!" - душевно написала щаслива мама Леона.

Фото: Ліліана Яма з сином Леоном (instagram.com/liliya_yama)

Чоловік і батько не втримався від зворушливого коментаря.

"Мої!" - написав Яма, додавши багато смайликів з сердечками.

Користувачі мережі засипали Ліліану зворушеними коментарями та привітаннями зі святом всіх матерів.

Як же це мило і дуже зворушливо Ви ще м чудова красива мама!!!

З святом Днем Мами !Щастя і любові тобі в ролі мами!

Який мущина росте.... Мама розкішна

З святом тебе, супермамочка

Ліля, з святом вас! Нехай ваша роль «мами» приносить вам задоволення і натхнення!

Вітаю Лиличка! Леончику дуже пощастило

Які хорошиеее

Ваш хлопчик? Зі святому

З святом, і прекрасна мама і жінка

Скріншот коментарів (instagram.com/liliya_yama)

Нагадаємо, Влад Яма висловився про раптову пропозицію від Могилевської і інтим з дружиною.