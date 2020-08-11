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Какой миленький! Леся Никитюк показала нового члена семьи

Автор: Марина Настевич

Телеведущая поделилась радостной новостью

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками радостной новостью о пополнении в своей семье. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, а заодно и показала нового члена семьи - и он просто очарователен!

Оказалось, что они решили завести кролика и купили серого малыша. Леди Ле тут же устроила с ним яркую фотосессию во дворе. Знаменитость позировала, сидя не пеньке и держа крольчонка на руках.

Отметим, что при этом Никитюк предстала в очень нежном и милом образе - розовом коротком топе и мини-юбке. Свои роскошные светлые локоны она оставила распущенными, а на лице ведущей нет ни грамма макияжа.

Судя по кадрам, собака Леси Рафик не на шутку заинтересовался новым питомцем.

Леся Никитюк очаровала нежным розовым нарядом и показала нового члена семьи (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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"Купили кролика. Дети счастливы. Бабушка нет. Рафик облизался", - прокомментировала фото юморная артистка.

Пользователи сети пришли в восторг от милого пушистого комочка и оставили Никитюк немало советов по уходу за кроликами.

  • Не мала Леся клопоту , купила кроленя
  • Просто в бабулі вже є кроляча шапка
  • Красота и милота
  • Я теж Інка!!! Мені мама теж завжди казала, будеш жити з собакою надворі під підїздом!!! Леся, ми Вас обожнюємо за справжність!!!!
  • Ах эти ноги ноги
  • Навіть не знаю, хто тут миліше
  • Ой яке гарне кроленятко)
  • Какой миленький
  • Класний кролик
  • Ой какой красивый кролёнок
  • Бабушка привыкнет, а Рафик молодец не растерялся, притворился другом, а сам думает, вот это еда. шутка
  • Боже як це мило
  • Классное приобретение!

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Леся Никитюк с экстремальным макияжем озадачила поклонников - ведущая перевоплотилась в дочь Перуна Магуру.

Также мы писали, что Леся Никитюк показала оригинальные фото в неординарной компании и предложила выбрать свой лучший лук.

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