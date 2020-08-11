Какой миленький! Леся Никитюк показала нового члена семьи

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками радостной новостью о пополнении в своей семье. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, а заодно и показала нового члена семьи - и он просто очарователен!

Оказалось, что они решили завести кролика и купили серого малыша. Леди Ле тут же устроила с ним яркую фотосессию во дворе. Знаменитость позировала, сидя не пеньке и держа крольчонка на руках.

Отметим, что при этом Никитюк предстала в очень нежном и милом образе - розовом коротком топе и мини-юбке. Свои роскошные светлые локоны она оставила распущенными, а на лице ведущей нет ни грамма макияжа.

Судя по кадрам, собака Леси Рафик не на шутку заинтересовался новым питомцем.

Леся Никитюк очаровала нежным розовым нарядом и показала нового члена семьи (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Купили кролика. Дети счастливы. Бабушка нет. Рафик облизался", - прокомментировала фото юморная артистка.

Пользователи сети пришли в восторг от милого пушистого комочка и оставили Никитюк немало советов по уходу за кроликами.

Не мала Леся клопоту , купила кроленя

Просто в бабулі вже є кроляча шапка

Красота и милота

Я теж Інка!!! Мені мама теж завжди казала, будеш жити з собакою надворі під підїздом!!! Леся, ми Вас обожнюємо за справжність!!!!

Ах эти ноги ноги

Навіть не знаю, хто тут миліше

Ой яке гарне кроленятко)

Какой миленький

Класний кролик

Ой какой красивый кролёнок

Бабушка привыкнет, а Рафик молодец не растерялся, притворился другом, а сам думает, вот это еда. шутка

Боже як це мило

Классное приобретение!

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Леся Никитюк с экстремальным макияжем озадачила поклонников - ведущая перевоплотилась в дочь Перуна Магуру.

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