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Який милий! Леся Нікітюк показала нового члена сім'ї

Автор: Марина Настевич

Телеведуча поділилася радісною новиною

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками радісною новиною про поповнення у своїй сім'ї. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, а заодно і показала нового члена сім'ї - і він просто чарівний!

Виявилося, що вони вирішили завести кролика і купили сірого малюка. Леді Ле тут же влаштувала з ним яскраву фотосесію у дворі. Знаменитість позувала, сидячи не пеньку і тримаючи кроленятко на руках.

Зазначимо, що при цьому Нікітюк з'явилася в дуже ніжному і милому образі - рожевому короткому топі і міні-спідниці. Свої розкішні світлі локони вона залишила розпущеним, а на обличчі ведучої немає ні грама макіяжу.

Судячи з кадрів, собака Лесі Рафік не на жарт зацікавився новим вихованцем.

Леся Нікітюк зачарувала ніжним рожевим вбранням і показала нового члена сім'ї (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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"Купили кролика. Діти щасливі. Бабуся ні. Рафік облизался", - прокоментувала фото весела артистка.

Користувачі мережі прийшли в захват від милої пухнастої грудочки і залишили Нікітюк чимало порад по догляду за кроликами.

  • Не мала Леся клопоту , купила кроленя
  • Просто в бабулі вже є кроляча шапка
  • Краса і милота
  • Я теж Інка!!! Мені мама теж завжди казала, будеш жити з собакою надворі під підїздом!!! Леся, ми Вас обожнюємо за справжність!!!!
  • Ах ці ноги ноги
  • Навіть не знаю, хто тут миліше
  • Ой яке гарне кроленятко)
  • Який миленький
  • Класний кролик
  • Ой який гарний кроленок
  • Бабуся звикне, а Рафік молодець, не розгубився, прикинувся другом, а сам думає, ось це їжажарт
  • Боже як це мило
  • Класне придбання!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк з екстремальним макіяжем спантеличила шанувальників - ведуча перевтілилася в дочку Перуна Магуру.

Також ми писали, що Леся Нікітюк показала оригінальні фото неординарної компанії і запропонувала вибрати свій найкращий лук.

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