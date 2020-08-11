Який милий! Леся Нікітюк показала нового члена сім'ї

Телеведуча поділилася радісною новиною
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками радісною новиною про поповнення у своїй сім'ї. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, а заодно і показала нового члена сім'ї - і він просто чарівний!
Виявилося, що вони вирішили завести кролика і купили сірого малюка. Леді Ле тут же влаштувала з ним яскраву фотосесію у дворі. Знаменитість позувала, сидячи не пеньку і тримаючи кроленятко на руках.
Зазначимо, що при цьому Нікітюк з'явилася в дуже ніжному і милому образі - рожевому короткому топі і міні-спідниці. Свої розкішні світлі локони вона залишила розпущеним, а на обличчі ведучої немає ні грама макіяжу.
Судячи з кадрів, собака Лесі Рафік не на жарт зацікавився новим вихованцем.
Леся Нікітюк зачарувала ніжним рожевим вбранням і показала нового члена сім'ї (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Купили кролика. Діти щасливі. Бабуся ні. Рафік облизался", - прокоментувала фото весела артистка.
Користувачі мережі прийшли в захват від милої пухнастої грудочки і залишили Нікітюк чимало порад по догляду за кроликами.
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Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк з екстремальним макіяжем спантеличила шанувальників - ведуча перевтілилася в дочку Перуна Магуру.
Також ми писали, що Леся Нікітюк показала оригінальні фото неординарної компанії і запропонувала вибрати свій найкращий лук.