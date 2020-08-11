Який милий! Леся Нікітюк показала нового члена сім'ї

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками радісною новиною про поповнення у своїй сім'ї. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, а заодно і показала нового члена сім'ї - і він просто чарівний!

Виявилося, що вони вирішили завести кролика і купили сірого малюка. Леді Ле тут же влаштувала з ним яскраву фотосесію у дворі. Знаменитість позувала, сидячи не пеньку і тримаючи кроленятко на руках.

Зазначимо, що при цьому Нікітюк з'явилася в дуже ніжному і милому образі - рожевому короткому топі і міні-спідниці. Свої розкішні світлі локони вона залишила розпущеним, а на обличчі ведучої немає ні грама макіяжу.

Судячи з кадрів, собака Лесі Рафік не на жарт зацікавився новим вихованцем.

Леся Нікітюк зачарувала ніжним рожевим вбранням і показала нового члена сім'ї (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Купили кролика. Діти щасливі. Бабуся ні. Рафік облизался", - прокоментувала фото весела артистка.

Користувачі мережі прийшли в захват від милої пухнастої грудочки і залишили Нікітюк чимало порад по догляду за кроликами.

Не мала Леся клопоту , купила кроленя

Просто в бабулі вже є кроляча шапка

Краса і милота

Я теж Інка!!! Мені мама теж завжди казала, будеш жити з собакою надворі під підїздом!!! Леся, ми Вас обожнюємо за справжність!!!!

Ах ці ноги ноги

Навіть не знаю, хто тут миліше

Ой яке гарне кроленятко)

Який миленький

Класний кролик

Ой який гарний кроленок

Бабуся звикне, а Рафік молодець, не розгубився, прикинувся другом, а сам думає, ось це їжажарт

Боже як це мило

Класне придбання!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк з екстремальним макіяжем спантеличила шанувальників - ведуча перевтілилася в дочку Перуна Магуру.

Також ми писали, що Леся Нікітюк показала оригінальні фото неординарної компанії і запропонувала вибрати свій найкращий лук.