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Какой драйв! Маша Ефросинина ярко "зажгла" на сцене с Олей Поляковой

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.09.2019 - 14:27
Какой драйв! Маша Ефросинина ярко "зажгла" на сцене с Олей Поляковой
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая по полной оторвалась вместе с "королевой ночи"

Маша Ефросинина не привыкла седеть на месте – ее инициативности и энтузиазма хватает на то, чтобы вести собственые авторские проекты, заниматься дизайом одежды, выступать с мотивационными спитчами и заниматься благотворительность. Конечно, львиную долю своего времени теледива уделяет семье. Например, недавно она показала душевное фото с мужем Тимуром и трогательно поздравила его с днем рождения. В последний день лета Маша устроила благоторительный Charity Weekend. Одной из звездных гостей масштабного мероприятия стала "королева ночи" Оля Полякова.

Телеведущая опубликовала в Instagram фрагмент выступления "суперблондинки" с зажигательным хитом "Шлепки". Маша не удержалась и, поймав волну драйва, сама пустилась в пляс вместе с артисткой. Наряд для этого у нее был самый подходящий – удобная синяя футболка с логотипом и блестящие штаны оттенка сильвер.

"Нет слов, эмоции зашкаливают, слезы душат! Вы все нереальные, как сказала Оля Полякова. Еще один день в истории становления культуры благотворительности в Украине", - прокомментировала Маша свою импровизацию на сцене.

Под видео скопилось немало комментариев от восторженных поклонников знаменитостей.

  • Зажигалочки!
  • Крутые... Девченки, вы супер... Балдею от Вас!
  • Спасибо огромное! Приятно стать частью этого события, события, где царит атмосфера добра и позитива! Доброта спасет мир!
  • Нереальные
  • Очень круто
  • Крутяк!
  • Классные...супер!
  • Дякую Вам за цей день! Було круто!
  • Красотки
  • Умнички
  • Ви чудові, нереально круті
  • Супер, какой ДРАЙВ!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Маша Ефросинина показала безумные танцы во время подготовки к благотворительному мероприятию.

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