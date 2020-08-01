ru
ua

Какие ножки! Настя Каменских в мини-шортах зарядила мотивацией на остаток лета

Автор: Lite

Певица призвала поскорее осуществлять свои летние планы

Настя Каменских последние несколько дней провела в Турции - певица совмещает работу с отдыхом на море, а попутно балует поклонников жаркими снимками. Артистка не упустила возможности выгулять свои эффектные купальники и похвастаться подтянутой фигурой во всей красе!

А на свежем снимке исполнительница запечатлена на зеленой лужайке возле пальмы. На этот раз Настя примерила удобный и стильный курортный лук - бежевый хлопковый костюм из мини-шорт и топа, который выгодно подчеркнул ее тонкую талию и стройные ножки. Она дополнила аутфит любимыми белыми кроссовками.

Каменских прикрыла одной рукой лицо, поражаясь тому, что уже наступил последний месяц лета, и призвала всех поторопиться, чтобы успеть сделать все задуманное.

Самые читаемые новости

Настя Каменских примерила стильный наряд из топа и шорт (фото: instagram.com/kamenskux)

"Вот так отвлечешься на мгновение, а уже АВГУСТ! Лето в этом году пролетает с космической скоростью. Поэтому чтобы успевать за ним, нельзя терять ни минуты и уже сейчас бежать осуществлять свои летние планы! Вокруг нас столько возможностей, приключений, новых знакомств и поводов для счастья. Нужно просто сделать шаг им навстречу!" - зарядила мотивацией певица.

Фолловеры благодарят Настю за вдохновение и не забывают восхищаться ее фигурой и красотой.

  • Побежала вспоминать всё что планировала на лето) спасибо
  • Лето быстро пролетает
  • Ещё бабье лето будет
  • Ноги очень красивые.
  • Потрясающе фото
  • Милашка!
  • Какая фигура
  • Никаких космических скоростей, Меладзе не зря нас учил все беееез суееетыы
  • Красуня
  • Мотиватор для багатьох...
  • вы просто шикарная

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских вместе с девушками из шоу-балета покорила стройностью форм на жарком фото.

Прогноз погоды
► Словно девчонка: Джамала в купальнике покорила пышным бюстом и натуральной красотой ► Регина Тодоренко получила работу в Украине: она уже приступила к обязанностям
Читать все новости