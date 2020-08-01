Какие ножки! Настя Каменских в мини-шортах зарядила мотивацией на остаток лета

Певица призвала поскорее осуществлять свои летние планы
Настя Каменских последние несколько дней провела в Турции - певица совмещает работу с отдыхом на море, а попутно балует поклонников жаркими снимками. Артистка не упустила возможности выгулять свои эффектные купальники и похвастаться подтянутой фигурой во всей красе!
А на свежем снимке исполнительница запечатлена на зеленой лужайке возле пальмы. На этот раз Настя примерила удобный и стильный курортный лук - бежевый хлопковый костюм из мини-шорт и топа, который выгодно подчеркнул ее тонкую талию и стройные ножки. Она дополнила аутфит любимыми белыми кроссовками.
Каменских прикрыла одной рукой лицо, поражаясь тому, что уже наступил последний месяц лета, и призвала всех поторопиться, чтобы успеть сделать все задуманное.
Настя Каменских примерила стильный наряд из топа и шорт (фото: instagram.com/kamenskux)
"Вот так отвлечешься на мгновение, а уже АВГУСТ! Лето в этом году пролетает с космической скоростью. Поэтому чтобы успевать за ним, нельзя терять ни минуты и уже сейчас бежать осуществлять свои летние планы! Вокруг нас столько возможностей, приключений, новых знакомств и поводов для счастья. Нужно просто сделать шаг им навстречу!" - зарядила мотивацией певица.
Фолловеры благодарят Настю за вдохновение и не забывают восхищаться ее фигурой и красотой.
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Ранее Настя Каменских вместе с девушками из шоу-балета покорила стройностью форм на жарком фото.