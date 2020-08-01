Какие ножки! Настя Каменских в мини-шортах зарядила мотивацией на остаток лета

Настя Каменских последние несколько дней провела в Турции - певица совмещает работу с отдыхом на море, а попутно балует поклонников жаркими снимками. Артистка не упустила возможности выгулять свои эффектные купальники и похвастаться подтянутой фигурой во всей красе!

А на свежем снимке исполнительница запечатлена на зеленой лужайке возле пальмы. На этот раз Настя примерила удобный и стильный курортный лук - бежевый хлопковый костюм из мини-шорт и топа, который выгодно подчеркнул ее тонкую талию и стройные ножки. Она дополнила аутфит любимыми белыми кроссовками.

Каменских прикрыла одной рукой лицо, поражаясь тому, что уже наступил последний месяц лета, и призвала всех поторопиться, чтобы успеть сделать все задуманное.

Настя Каменских примерила стильный наряд из топа и шорт (фото: instagram.com/kamenskux)

"Вот так отвлечешься на мгновение, а уже АВГУСТ! Лето в этом году пролетает с космической скоростью. Поэтому чтобы успевать за ним, нельзя терять ни минуты и уже сейчас бежать осуществлять свои летние планы! Вокруг нас столько возможностей, приключений, новых знакомств и поводов для счастья. Нужно просто сделать шаг им навстречу!" - зарядила мотивацией певица.

Фолловеры благодарят Настю за вдохновение и не забывают восхищаться ее фигурой и красотой.

Побежала вспоминать всё что планировала на лето) спасибо

Лето быстро пролетает

Ещё бабье лето будет

Ноги очень красивые.

Потрясающе фото

Милашка!

Какая фигура

Никаких космических скоростей, Меладзе не зря нас учил все беееез суееетыы

Красуня

Мотиватор для багатьох...

вы просто шикарная

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских вместе с девушками из шоу-балета покорила стройностью форм на жарком фото.