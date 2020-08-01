Які ніжки! Настя Каменських в міні-шортах зарядила мотивацією на залишок літа

Настя Каменських останні кілька днів провела в Туреччині - співачка поєднує роботу з відпочинком на морі, а попутно балує шанувальників жаркими знімками. Артистка не упустила можливості вигуляти свої ефектні купальники і похвалитися підтягнутою фігурою у всій красі!

А на свіжому знімку виконавиця відображена на зеленій галявині біля пальми. На цей раз Настя приміряла зручний і стильний курортний лук - бежевий бавовняний костюм з міні-шортів і топа, який вигідно підкреслив її тонку талію й стрункі ніжки. Вона доповнила аутфит улюбленими білими кросівками.

Каменських прикрила однією рукою обличчя, дивуючись тому, що вже настав останній місяць літа, і закликала всіх поквапитися, щоб встигнути зробити все задумане.

Настя Каменських приміряла стильний наряд з топа і шорт (фото: instagram.com/kamenskux)

"Ось так відволіктися на мить, а вже СЕРПЕНЬ! Літо в цьому році пролітає з космічною швидкістю. Тому щоб встигати за ним, не можна втрачати ні хвилини і вже зараз бігти здійснювати свої літні плани! Навколо нас стільки можливостей, пригод, нових знайомств і приводів для щастя. Потрібно просто зробити крок їм назустріч!" - зарядила мотивацією співачка.

Фолловери дякують Насті за натхнення і не забувають захоплюватися її фігурою і красою.

Побігла згадувати все, що планувала на літо) спасибі

Літо швидко пролітає

Ще бабине літо буде

Ноги дуже красиві.

Приголомшливо фото

Милашка!

Яка фігура

Ніяких космічних швидкостей, Меладзе не даремно нас вчив все беееез суееетыы

Красуня

Мотиватор для багатьох...

ви просто шикарна

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Раніше Настя Каменських разом з дівчатами з шоу-балету підкорила стрункістю форм на спекотному фото.