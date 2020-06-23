Какие ножки! Катя Осадчая в мини-шортах насладилась прогулкой на яхте

Теледива очаровала атмосферным летним снимком
Пока границы не открыли и путешествия еще не доступны, Катя Осадчая и Юрий Горбунов стараются по максимуму отдыхать в родном краю. Звездное семейство вместе с трехлетним сыном Иваном частенько выбирается в небольшие поездки недалеко от Киева, а также устраивают прогулки на яхте по Днепру. Именно так они провели и прошедшие выходные и ведущая поделилась в сети атмосферным снимком.
На фото Катя сидит у борта боком к камере, с улыбкой глядя на открывающийся перед глазами пейзаж. Звезда подчеркнула свои длинные стройные ноги джинсовыми мини-шортами с карманами, которые дополнила настоящим трендом этого сезона – белой футболкой оверсайз. Волосы она собрала в пучок на затылке и повязала ярким платком.
Катя Осадчая устроила прогулку на яхте (фото: instagram.com/kosadcha)
"Хочу запам‘ятати кожний день літа. Поки виходить", - поделилась Осадчая.
Поклонники восхитились красотой Кати и пожелали ведущей хорошего отдыха.
Скриншот комментариев
Ранее Катя Осадчая опубликовала нарядное фото с Юрием Горбуновым со съемочной площадки совместного проекта.
Автор: Lite