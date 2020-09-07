Какие ножки! Дерзкую Фреймут в экстрамини на Танцах со звездами 2020 сравнили с Поляковой

Ведущая в коротком платье и сетчатых кологотах засветила длинные ножки
Ольга Фреймут и ее партнер по шоу Танцы со звездами 2020 Илья Падзина, невзирая на диагноз "коронавирус", усиленно тенируются на самоизоляции и радуют поклонников уже второй прямой эфир подряд. В этот раз пара порадовала зрителей джайвом промо из кухи ведущей, а сама она примерила привычный и узнаваемый образ…. ревизора!
Ведущая надела ультракороткое бархатное платье и сетчатые колготки, максимально оголив стройные ножки, а ее фирменным атрибутом стала белоснежная перчатка – символ придирчивого, но справедливого ревизора. Поклонники пары пришли в восторг не только от их трудоспособности и целеустремленности, но и засыпали Ольгу комплиментами, отметив ее смелый наряд.
Ольга Фреймут и Илья поразили джайвом на самоизоляции (фото: instagram.com/freimutolia)
Некоторые из них сравнили теледиву с длинноногой Королевой ночи Ольгой Поляковой.
Ольга Фреймут покорила смелым образом на втором прямом эфире Танцев со звездами 2020 (фото:instagram.com/tanci1plus1)
Скриншот комментариев
Судейская четверка по достоинству оценила джайв участников, и они окзались на пятом месте турнирной таблицы.
Видео: YouTube/Танці з зірками
Напомним, что в воскресенье, 6 сентября, во время второго прямого эфира Танцев со звездами 2020 стало известно, какая пара покинула шоу, а кто из звезд прошел дальше.