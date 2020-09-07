Які ніжки! Зухвалу Фреймут у экстраміні на Танцях з зірками 2020 порівняли з Поляковою

Ольга Фреймут та її партнер по шоу Танці з зірками 2020 Ілля Падзіна, незважаючи на діагноз "коронавірус", посилено тенируются на самоізоляції і радують шанувальників вже другий прямий ефір поспіль. Цього разу пара порадувала гядачів джайвом промо з кухі ведучої, а сама вона приміряла звичний і впізнаваний образ.... ревізора!

Ведуча одягла ультракоротке оксамитове плаття і сітчасті колготки, максимально оголивши стрункі ніжки, а її фірмовим атрибутом стала білосніжна рукавичка – символ прискіпливого, але справедливого ревізора. Шанувальники пари прийшли в захват не тільки від їх працездатності та цілеспрямованості, але і засипали Ольгу компліментами, відзначивши її сміливе вбрання.

Ольга Фреймут та Ілля вразили джайвом на самоізоляції (фото: instagram.com/freimutolia)

Деякі з них порівняли теледіву з довгоногою Королевою ночі Ольгою Поляковою.

Ольга Фреймут підкорила сміливим образом на другому прямому ефірі Танців з зірками 2020 (фото:instagram.com/tanci1plus1)

В стилі Ревізор. О так! Я чекала саме цього номера. Перший раз бачу Олю в такій короткій спідниці. Скажу Вам, ці довгі і стрункі ноги не гірше, ніж у Полякової. Чекаємо на паркеті цю пару. Давайте вже виходите і блищить у всій красі.

Як водночас елегантно і фривольно (Кухар привіт). Вперше бачимо ваші красиві довгі ноги. Інтелігентна провокація!

Красиво! Сподобалося, фігурка - топ, танець – класний, при такому стані взагалі захват, розуммничка

Наша красуня. Ідеальний танець, ідеальний образ, чудова фігурка

Які гарні ніжки. Вам треба міні!

Скріншот комментаріїв

Судійська чевіркапо достоїнству оцінила джайв участників, і вони опинилися на 5 місці турнірної таблиці.

Відео: YouTube/Танці з зірками

Нагадаємо, що в неділю, 6 вересня, під час другого прямого ефіру Танців з зірками 2020 стало відомо, яка пар покинула шоу, а хто з зірок пройшов далі.