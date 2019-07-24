Какие милые! Ким Кардашьян показала новое трогательное фото с детьми

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя звезда отправилась в путешествие с малышками

Ким Кардашьян в последнее время с головой ушла в работу. 37-летняя звезда представила новую коллекцию макияжа Sooo Fire и все силы направила на ее промо. На ее странице в Instagram то и дело появляются многочисленные фото с ярким макияжем, а также демонстрация всех продуктов линии.

Ким рекламирует новую коллекцию (фото: instagram.com/kimkardashian)

Но в перерывах она не забывает еще одну свою любимую тему – материнство. Знаменитость восхищает сеть все новыми кадрами со своими детьми. На днях она показала своих сыновей. 3-летний Сейнт лежит в кроватке с самым младшим ребенком – Псалмом. Такая милая картинка сопровождается не менее милой подписью. "Сейнт сказал, что сделает вид, что спит со своим братом. Он всегда хочет, чтобы картинка запечатлела каждый момент. Вы не представляете, какие милые мои мальчики!"

Сейнт и Псалм (фото: instagram.com/kimkardashian)

А несколько часов назад дело дошло и до девочек знаменитого семейства. Ким опубликовала фото, на котором она сидит в самолете с 6-летней Норт и годовалой Тру – дочерью Хлои Кардашьян. Судя по всему, девушки собрались в путешествие. Ким одета в серое платье, а ее дочь сразу примерила купальник, а сверху – костюмчик с "веселой" окантовкой. Малышка Тру также одела по-летнему – белая распашонка с розовым принтом очень ей к лицу. Ким держит ее на руках, обнимая другой рукой Норт. Такая идиллическая картинка растопила сердца многочисленных подписчиков Ким. Они тут же принялись писать комплименты всем троим и рассуждать об их нарядах.

Ким с дочерью и полемянницей (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, периодически Кардашьян подвергается критике за то, что слишком много позволяет своей старшей дочери. По мнению поклонников, девочка разбалована в плане нарядов и одевается не так, как подобает малышке ее возраста. Недавно сеть всколыхнул очередной "инцидент".

Фото с детьми – не редкость на странице Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

На днях знаменитое семейство отметило 85-летие главы клона – мамы Крис Дженнер, Мэри Джо Кэмпбелл. На торжество собралась вся семья с многочисленными детьми. Норт пришла как обычно в своем стиле – модно одетая и с пирсингом в носу. За этот аксессуар и обрушилась сеть на Ким. Хотя она сама написала в сториз, что девочка примерила фейковый пирсинг, таким образом пытаясь предупредить волну критики.