Какие же они милые! Кайли Дженнер засыпала сеть забавными фото с дочерью

Кайли Дженнер и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Знаменитость готовится к Хэллоуину

Кайли Дженнер обожает свою дочь Сторми. Она старается брать девочку как в многочисленные командировки, так и на тусовки и светские выходы. А еще любит специально организовать тур «выходного дня» на природу. Незадолго до Хэллоуина она решила устроить поездка на ферму и тыквенный рынок. 22-летняя миллионерша опубликовала в своем микроблоге несколько фото, которыми умилила всю сеть. На одних Кайли держит Сторми на руках, на других фигурируют и ее племянницы – дочь Хлое Кардашьян Тру и дочь Роба Кардашьяна – Дрим Рене. «Пусть праздник начнется», – написала Кайли под постом.

Сторми изучает грядки (фото: instagram.com/kyliejenner)

Для такого веселого занятия, как выбор тыквы, Кайли подобрала комфортный образ. Она надела голубые джинсы, серую футболку, а на талии завязала ярко-оранжевую толстовку. Не менее ярко была одета и Сторми. Девочка красовалась в сером костюме с забавным принтом из ярких, но слегка устрашающих тыковок. Дополнили наряд белые кеды и заплетенные в необычную прическу волосы. Сестры Сторми были также наряжены ярко и необычно.

Такие "туры" взрослые устраивают для детей регулярно. Здесь, на природе, дети могут вволю набегаться, наиграться и пообщаться с животными. Кайли опубликовала в своих историях много веселых видео, демонстрирующих, что поездка удалась на славу.

Сторми и Тру (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, Трэвис, который, по словам инсайдеров, принимает самое активное участие в воспитании Сторми, поездку пропустил. Напомним, пара решила взять паузу в отношениях. Но молодые люди продолжают общаться и регулярно видеться ради дочери. Сама Кайли никак не комментирует ситуацию. А вот все те же лица, приближенные к семье, рассказывают в прессе, что семья Кайли Дженнер весьма огорчена таким поворотом событий. Родные девушки надеются, что пара сможет преодолеть кризис и помириться.