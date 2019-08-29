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Вся семья в сборе: роскошная Кайли Дженнер блистает на красной дорожке с возлюбленным и дочерью

Lite » Мода 29.08.2019 - 18:33
Вся семья в сборе: роскошная Кайли Дженнер блистает на красной дорожке с возлюбленным и дочерью
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт (фото: instagram.com/kyliejenner)

Знаменитость вышла поддержать любимого

Кайли Дженнер не только успешная бизнесвумен, но и заботливая мама, а еще – преданная любимая своего парня Трэвиса Скотта. И на днях 22-летняя знаменитость продемонстрировала это еще раз. Девушка вместе с рэпером и их дочерью Сторми вышла в свет.

Повод нашелся более чем значимый – 27-го августа Трэвис презентовал фильм Travis Scott: Look Mom I Can Fly – он повествует о жизни и становлении знаменитого певца. Интересно, что малышка, которая часто вместе с мамой посещает различные ивенты, на красную, а вернее – коричневую – дорожку вышла впервые.

Вся семья в сборе: роскошная Кайли Дженнер блистает на красной дорожке с возлюбленным и дочерьюКайли и Трэвис (фото: instagram.com/kyliejenner)

Серию снимков с события Кайли выложила у себя на странице в Instagram. Самая богатая из сестер Дженнер-Кардашьян выбрала наряд, который подчеркнул ее знаменитые изгибы, тонкую талию и пышную грудь. Белое облегающее винтажное платье от Dolce & Gabbana с открытой спиной и кокетливым бантом на шее она дополнила лодочками на шпильке, маленьким белым клатчем и бриллиантовыми серьгами.

Прическа и макияж звезды достойны отдельного упоминания. Зачесанные на косой пробор и убранные в высокий «конский» хвост волосы зрительно добавили Кайли пару сантиметров роста и сделали ее образ завершенным. Макияж с графичными стрелками и накладными ресницами же расставил все недостающие акценты, сделав ее похожей на ринцессу из какой-то восточной сказки.

Вся семья в сборе: роскошная Кайли Дженнер блистает на красной дорожке с возлюбленным и дочерьюВся семья в сборе: роскошная Кайли Дженнер блистает на красной дорожке с возлюбленным и дочерьюВся семья в сборе: роскошная Кайли Дженнер блистает на красной дорожке с возлюбленным и дочерьюКайли выбрала белое платье от Dolce & Gabbana (фото: instagram.com/kyliejenner)

Трэвис примерил классический коричневый атласный костюм, черную рубашку, из аксессуаров он также предпочел украшения с драгоценными камнями. Полуторагодовалую малышку они нарядили в костюм с ярким принтом и белые кроссовки.

Вся семья в сборе: роскошная Кайли Дженнер блистает на красной дорожке с возлюбленным и дочерьюВся семья в сборе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Пара с удовольствием позировала фотографам, обнимаясь и целуясь. Маленькая дочь также, по примеру родителей, улыбалась в камеру и посылала папе поцелуи. Кайли буквально не спускала ее с рук. Такие трогательные кадры мигом облетели сеть, вызвав настоящую волну восторгов и поклонников знаменитостей. «Коричневый ковер. Так горжусь тобой, Трэвис!..», – написала звезда у себя на странице.

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