Какие красавцы! Ирина Билык показала редкое фото с подросшими сыновьями

51-летняя Билык позирует в белой блузке и темном жакете, стоя сзади и обнимая своих сыновей - 21-летнего Глеба Оверчука и 5-летнего Табриза Ахмадова. Они также одеты в темные курточки, при этом младший брат сидит на коленях у старшего. Звездная мама гордо и счастливо улыбается на камеру.

Ирина Билык снялась в семейной фотосессии с сыновьями (фото: instagram.com/tabrizakhmadov)

Ирина считает, что справилась с воспитанием детей.

"Мои дети - и старший сын, и младший воспитаны культурными мальчиками, прекрансо ведут себя в обществе, имеют замечательный вкус, умеют общаться с окружающим миром. Да и, в принципе, все их желания всегда исполнялись. Я не люблю, когда дети плачут и о чем-то мечтают, не имея возможности получить желаемое. Поэтому считаю себя очень хорошей мамой, а учитывая то, что в основном мне приходится самой заботиться о своих сыновьях, думаю, что улучше мамы в мире нет!" - заявила исполнительница в интервью изданию.

Отметим, что старший Глеб носит длинные волосы, которые доходят до середины груди. Он родился в 1999 году в отношениях Ирины Билык с моделью Андреем Оверчуком. Сердце парня уже занято - он собирается жениться на своей девушке, которая, так же как и он, отличается яркой внешностью и стилем. Старший сын артистки не очень любит публичность и редко появляется на ее фото в сети, хотя иногда и делает исключение.

Младший сын Табриз родился в 2015 году от фотографа и режиссера Аслана Ахмадова при помощи суррогатной матери. Причиной расставания супругов стало то, что паре было сложно поддерживать любовную и семейную связь, так как они жили в разных странах - Аслан работает в Москве.