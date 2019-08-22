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"Какая-то чертовщина": стильная Леся Никитюк пожаловалась на мистику в Полтаве (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.08.2019 - 10:26
"Какая-то чертовщина": стильная Леся Никитюк пожаловалась на мистику в Полтаве (видео)
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Конечно же, Никитюк и новый образ показать не забыла

Леся Никитюк даже в экстремальных условиях не забывает показать поклонникам свои новые образы. Отметим, что украинская телеведущая сформировала своеобразную “блог-рубрику” под названием “мой образ дня”. На своей страничке в сети instagram Леся буквально ежедневно показывает новые короткие видео, на которых демонстрирует свои образы. А их у телеведущей много! Ведь она часто готовится к эфирам, различным фотосъемкам и т.д. Съемки новой программы “LеМаршрутка” на “Новом канале” также не стали исключением.

Как выяснилось, команда нового проекта добралась уже до Полтавской области. Однако, не обошлось без “чертовщины”.

Так, Леся Никитюк сняла на видео неприятное происшествие. Маршрутка, на которой команда проекта колесит по Украине, загрузда на песчаной дороге. И вся съемочная группа пыталась решить эту проблему. А вот Леся выступила в роли оператора и комментатора ситуации.

“Я не знаю, чем помочь”, - комментирует видео Леся.

“Как только въехали в Полтавскую область, началась какая-то дурня, чертовщина, честное слово”, - интригует Никитюк. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-канале MyGlamWish.

Но даже такое неприятное происшествие не остановило Лесю побаловать многотысячную армию поклонников новым стильным образом.

На новом видео Никитюк вновь демонстрирует идеальную фигуру. В последнее время телеведущая очень похудела. Поэтому облегающие велосипедки и короткие топы - любимые “друзья” в гардеробе.

Новый образ вновь не обошелся без ярких велосипедок насыщенного оранжевого цвета с черной вставкой-резинкой. Топ - также черного цвета. Леся с удовольствием красуется перед зеркалом, показывая детали образа дня для посещения Полтавы.

Напомним, ранее Леся Никитюк откровенно призналась в детских комплексах. Сложно поверить, но в детстве популярная телеведущая комплексовала по поводу своего роста. И была уверена, что она такая высокая только для того, "чтобы поливать вазоны в классе".

Также до этого Леся Никитюк в бассейне похвасталась идеальными формами в полосатом купальнике. Ведущая еще недавно путешествовала по черноморскому побережью, но уже публикует фото с киевской области.

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