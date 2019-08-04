"Какая аппетитная!" Настя Каменских в откровенном бикини соблазнила формами на яхте

Настя Каменских вместе с Потапом продолжают наслаждаться медовым месяцем. На этот раз пара проводит время в живописной Италии. Певица выставила новое фото на своей странице в Instagram.

На снимке Каменских позирует в красном купальнике на яхте, наслаждаясь лучами солнца и средиземноморским воздухом. Артистка одной рукой держится за перило, а вторую руку подняла вверх.

Настя Каменских показала откровенное фото на яхте (фото: instagram.com/kamenskux)

"Когда твой день начинается с моря и солнца", - написала певица на итальянском языке.

Пользователи сети также оценили ее морскую фотографию.

Аппетитненько;

Когда красиво, то красиво!

Оооох, шикарная женщина;

Каменских пышечка, но!!! Очень сексуальная! Великолепная! Красивые черты лица милые, добрые, страстные!

Сколько же надо терпения и силы воли, чтобы всю жизнь бороться с лишним весом! А не проще - полюби меня такой, какая я есть!

Идеальная фигура как для меня;

Настя так держать, когда такая фигурка куда приятнее, чем те "кости", к которым привыкли ровняться!!!

Кровь с молоком! Вот такая должна быть женщина, женщина вызывающая аппетит;

Ох, какая женщина!!!

Девочки, ну завидуйте молча. Ну красавица же? Все при ней.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что романтичные Потап и Каменских устроили променад по улочкам Сардинии.

Ранее сообщалось о том, что Каменских покорила красочными фото с Потапом из Италии.