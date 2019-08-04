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"Яка апетитна!" Настя Каменських у відвертому бікіні спокусила формами на яхті


Настя Каменських продовжує викладати фото з відпочинку в Італії

Настя Каменських разом з Потапом продовжують насолоджуватися медовим місяцем. На цей раз пара проводить час в мальовничій Італії. Співачка виставила нове фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Каменських позує в червоному купальнику на яхті, насолоджуючись променями сонця і середземноморським повітрям. Артистка однією рукою тримається за перило, а другу руку підняла вгору.

Настя Каменських показала відверте фото на яхті (фото: instagram.com/kamenskux)

"Коли твій день починається з моря і сонця", - написала співачка на італійській мові.

Користувачі мережі також оцінили її морську фотографію.

  • Апетитненько;
  • Коли красиво, то красиво!
  • Оооох, шикарна жінка;
  • Каменських пампушка, але!!! Дуже сексуальна! Чудова! Красиві риси обличчя милі, добрі, пристрасні!
  • Скільки ж треба терпіння і сили волі, щоб все життя боротися із зайвою вагою! А не простіше - полюби мене такою, яка я є!
  • Ідеальна фігура як для мене;
  • Настя так тримати, коли така фігурка куди приємніше, ніж ті "кістки", до яких звикли рівнятися!!!
  • Кров з молоком! Ось така має бути жінка, жінка викликає апетит;
  • Ох, яка жінка!!!
  • Дівчата, ну заздріть мовчки Ну красуня ж? Все при ній.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що романтичні Потап і Каменських влаштували променад вуличками Сардинії.

Раніше повідомлялося про те, що Каменських підкорила барвистими фото з Потапом з Італії.

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