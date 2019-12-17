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"Как Снегурочка": Алина Гросу в модной шубке рассказала о подготовке к Новому году

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Певица призналась, что в новогоднюю ночь будет работать

24-летняя певица Алина Гросу наслаждается семейным счастьем - недавно она показала, как они с мужем Александром Комковым проводят выходные вместе. Артистка уже задумалась о подготовке к Новому году, однако честно призналась, что пока что не очень много успела сделать.

На своей странице в Instagram Гросу опубликовала атмосферный зимний снимок, на котором запечатлена в стильном образе - длинной светлой шубе коричневых сапожках и с сумочкой в тон обуви. На заднем фоне можно разглядеть украшенную новогоднюю елочку.

В подписи к фото Алина поделилась своими "достижениями", а также поинтересовалась планами поклонников на этот праздник.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Признавайтесь, кто уже нарядил Ёлку?)) Как создаёте себе праздничное настроение?? И есть ли оно вообще у вас?) Как планируете встретить Новый год?

  • У нас ёлки ещё нет
  • Настроение праздничное появляется только вечерами с семьей и друзьями..
  • Купила мандарины и ёлочку-вонючку в машину, надеюсь, поможет))
  • Новый год встречу на работе", - рассказала певица.

Фолловеры поспешили прокомментировать новое фото Алины и даже сравнили ее со Снегурочкой.

  • Красотка
  • Красоточка. Я нарядила Ёлку ещё неделю назад
  • Как снегурочка. Очень красивая
  • Безумно красивая
  • Тока собираюсь
  • Лучший образ зимы 2020
  • Лялька
  • Красуня
  • Хорошенькая)
  • Очень красивая и великолепная
  • Какая хорошая
  • Очень красивая в этой шубке

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Отметим, что в повседневной жизни Алина Гросу любит яркие и необычные наряды - то она вышла в свет в костюме монашки, а недавно посетила светское мероприятие вместе со своим мужем, при этом нарядилась в свадебное платье со шлейфом.

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