"Як Снігуронька": Аліна Гросу в модній шубці розповіла про підготовку до Нового року

24-річна співачка Аліна Гросу насолоджується сімейним щастям - нещодавно вона показала, як вони з чоловіком Олександром Комковим проводять вихідні разом. Артистка вже задумалася про підготовку до Нового року, проте чесно зізналася, що поки що не дуже багато встигла зробити.

На своїй сторінці в Instagram Гросу опублікувала атмосферний зимовий знімок, на якому зображена в стильному образі - довгій світлій шубі, коричневих чобітках і з сумочкою в тон взуття. На задньому фоні можна розгледіти прикрашену новорічну ялинку.

У підписі до фото Аліна поділилася своїми "досягненнями", а також поцікавилася планами шанувальників на це свято.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Зізнавайтесь, хто вже нарядив Ялинку?)) Як створюєте собі святковий настрій?? І чи є він взагалі у вас?) Як плануєте зустріти Новий рік?

У нас ялинки ще немає

Настрій святковий з'являється тільки вечорами з сім'єю і друзями..

Купила мандарини і ялинку-вонючку в машину, сподіваюся, допоможе))

Новий рік зустріну на роботі", - розповіла співачка.

Фолловери поспішили прокоментувати нове фото Аліни і навіть порівняли її зі Снігуронькою.

Красуня

Красоточка. Я нарядила Ялинку ще тиждень тому

Як снігуронька. Дуже красива

Шалено красива

Струму збираюся

Кращий образ зими 2020

Лялька

Красуня

Гарненька)

Дуже красива і чудова

Яка гарна

Дуже гарна в цій шубці

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Відзначимо, що в повсякденному житті Аліна Гросу любить яскраві і незвичайні наряди - то вона вийшла у світ в костюмі монашки, а нещодавно відвідала світський захід разом зі своїм чоловіком, при цьому вбралася в сукню зі шлейфом.