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"Як Снігуронька": Аліна Гросу в модній шубці розповіла про підготовку до Нового року

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Співачка зізналася, що в новорічну ніч буде працювати

24-річна співачка Аліна Гросу насолоджується сімейним щастям - нещодавно вона показала, як вони з чоловіком Олександром Комковим проводять вихідні разом. Артистка вже задумалася про підготовку до Нового року, проте чесно зізналася, що поки що не дуже багато встигла зробити.

На своїй сторінці в Instagram Гросу опублікувала атмосферний зимовий знімок, на якому зображена в стильному образі - довгій світлій шубі, коричневих чобітках і з сумочкою в тон взуття. На задньому фоні можна розгледіти прикрашену новорічну ялинку.

У підписі до фото Аліна поділилася своїми "досягненнями", а також поцікавилася планами шанувальників на це свято.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Зізнавайтесь, хто вже нарядив Ялинку?)) Як створюєте собі святковий настрій?? І чи є він взагалі у вас?) Як плануєте зустріти Новий рік?

  • У нас ялинки ще немає
  • Настрій святковий з'являється тільки вечорами з сім'єю і друзями..
  • Купила мандарини і ялинку-вонючку в машину, сподіваюся, допоможе))
  • Новий рік зустріну на роботі", - розповіла співачка.

Фолловери поспішили прокоментувати нове фото Аліни і навіть порівняли її зі Снігуронькою.

  • Красуня
  • Красоточка. Я нарядила Ялинку ще тиждень тому
  • Як снігуронька. Дуже красива
  • Шалено красива
  • Струму збираюся
  • Кращий образ зими 2020
  • Лялька
  • Красуня
  • Гарненька)
  • Дуже красива і чудова
  • Яка гарна
  • Дуже гарна в цій шубці

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Відзначимо, що в повсякденному житті Аліна Гросу любить яскраві і незвичайні наряди - то вона вийшла у світ в костюмі монашки, а нещодавно відвідала світський захід разом зі своїм чоловіком, при цьому вбралася в сукню зі шлейфом.

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