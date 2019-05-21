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"Как сестры": украинский ведущий в бикини спародировал Дженнифер Лопес

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.05.2019 - 11:24
"Как сестры": украинский ведущий в бикини спародировал Дженнифер Лопес
Фото: Александр Педан (instagram.com/pedanos)

Александр Педан часто повторяет эффектные фото знаменитостей

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан - известный любитель потроллить знаменитостей и повеселить народ, повторяя эффектные фото звезд и буквально перевоплощаясь в них, причем неважно, какого они пола. На этот раз он решил спародировать пляжное фото американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес.

На оригинальном снимке Джей Ло в черном бикини и соломенной шляпе сидит на полосатом полотенце на пляже на фоне морских волн и задумчиво смотрит вдаль.

&quot;Как сестры&quot;: украинский ведущий в бикини спародировал Дженнифер Лопес

Фото: Александр Педан изобразил Дженнифер Лопес (instagram.com/pedanos)

Педан полностью выдержал стиль фото - он также надел мини-бикини и шляпу и позировал на песочке в такой же позе.

&quot;Как сестры&quot;: украинский ведущий в бикини спародировал Дженнифер Лопес

Фото: Александр Педан изобразил Дженнифер Лопес (instagram.com/pedanos)

"Якщо ви думаєте, що рубрика #повторяюфото закінчилась, ви помиляєтесь. ⠀
Вирішив вам підняти настрій, ловіть ще одну пародію, на цей раз @jlo⠀До речі на Гідропарку вже тепленько", - прокомментировал забавную публикацию ведущий.

Подписчики с юмором восприняли подобный снимок - многие написали, что вышло очень похоже и Александр с Дженнифер выглядят, будто родные сестры, другие же посоветовали шоумену побрить ноги.

  • "Ты шикарен"
  • "Фигура прям совпадает"
  • "Агонь. Ты прям как её родная сестра"
  • "Почему полотенце не полосатое"
  • "Смело и круто"
  • "Даже не знаю, чья фигура мне нравится больше"
  • "Саня це сильно"
  • "Молодец,супер!)Я долго смеялась, умеешь удивить"
  • "Спасибо за настроение)))"
  • "Вы как сестры"
  • "Небезпечно таке витворяти в Гідропарку)))"
  • "Прес похож...А ноги бы подбрить))"
  • "Сексапил однако"
  • "Теперь я видела все"

Напомним, ранее Александр Педан ошеломил неожиданным признанием.

Мытакже писали, что Александр Педан повеселил своих подписчиков, спародировав самые популярные публикации Instagram: это и беременная Бейонсе, и Кайли Дженнер с дипломом, и рождение четвертого ребенка Криштиану Роналду.

Ранее Александр Педан покорил фанатов новым видеороликом, в котором он спародировал популярного российского видеоблогера Ивана Рудского, более известного как Ивангай. 

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Новости Украины Александр ПеданДженнифер Лопес
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