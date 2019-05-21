"Как сестры": украинский ведущий в бикини спародировал Дженнифер Лопес

Александр Педан часто повторяет эффектные фото знаменитостей
Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан - известный любитель потроллить знаменитостей и повеселить народ, повторяя эффектные фото звезд и буквально перевоплощаясь в них, причем неважно, какого они пола. На этот раз он решил спародировать пляжное фото американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес.
На оригинальном снимке Джей Ло в черном бикини и соломенной шляпе сидит на полосатом полотенце на пляже на фоне морских волн и задумчиво смотрит вдаль.
Фото: Александр Педан изобразил Дженнифер Лопес (instagram.com/pedanos)
Педан полностью выдержал стиль фото - он также надел мини-бикини и шляпу и позировал на песочке в такой же позе.
Фото: Александр Педан изобразил Дженнифер Лопес (instagram.com/pedanos)
"Якщо ви думаєте, що рубрика #повторяюфото закінчилась, ви помиляєтесь. ⠀
Вирішив вам підняти настрій, ловіть ще одну пародію, на цей раз @jlo⠀До речі на Гідропарку вже тепленько", - прокомментировал забавную публикацию ведущий.
Подписчики с юмором восприняли подобный снимок - многие написали, что вышло очень похоже и Александр с Дженнифер выглядят, будто родные сестры, другие же посоветовали шоумену побрить ноги.
Напомним, ранее Александр Педан ошеломил неожиданным признанием.
Мытакже писали, что Александр Педан повеселил своих подписчиков, спародировав самые популярные публикации Instagram: это и беременная Бейонсе, и Кайли Дженнер с дипломом, и рождение четвертого ребенка Криштиану Роналду.
Ранее Александр Педан покорил фанатов новым видеороликом, в котором он спародировал популярного российского видеоблогера Ивана Рудского, более известного как Ивангай.