"Как сестры": яркие Ризатдинова и Ефросинина поразили сеть сходством

Яркие брюнетки показали совместное фото
Анна Ризатдинова из эфира в эфир шоу Танцы со звездами 2019 показывает мастерство и профессиональный рост на паркете. В восьмом выпуске зажигательная самба от гимнастки и ее партнера Александра Прохорова помогла паре взлететь вверх турнирной таблицы и стать лидерами. И если о профессиональных достижениях Анны известно многое, то свою личную жизнь она держит под семью замками. Впрочем, спортсменка попала на "Экзамен" с Машей Ефросининой и призналась, что раскрылась перед ведущей.
Она показала в instagram совместное фото с теледивой. Маша позировала в сиреневом пиджаке и футболке от Balmain. Анна выбрала пиджак нежного пудрового оттенка и черную блузку. Яркие брюнетки предпочли неброский макияж и убрали волосы назад.
"Ох... какой у нас сегодня с Машей Ефросининой был разговор по душам. Прошла экзамен на искренность. Спасибо тебе за то, что раскрыла меня. Достучалась до внутренних эмоций и поняла меня! Не всем это удается", - заинтриговала Анна.
Анна Ризатдинова и Маша Ефросинина (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Подписчики отметили под фото, что гимнастка и ведущая очень похожи и выглядят словно сестры.
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Ранее Маша Ефросинина покорила "приватным танцем", который она мастерски исполнила в одной короткой рубашке.
Кстати, Маша Ефросинина разговорилась о венчании с супругом Тимуром. Телеведущая призналась, что хотела бы закрепить официальный брак таинством церковного обряда.