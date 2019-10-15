"Як сестри": яскраві Різатдінова та Єфросиніна вразили мережу схожістю

Ганна Різатдінова з ефіру в ефір шоу Танці з зірками 2019 показує майстерність та професійний ріст на паркеті. У восьмому випуску запальна самба від гімнастки і її партнера Олександра Прохорова допомогла парі злетіти вгору турнірної таблиці і стати лідерами. І якщо про професійні досягнення Анни відомо багато, то своє особисте життя вона тримає під сімома замками. Втім, спортсменка потрапила на "Іспит" з Машею Єфросиніною і зізналася, що розкрилася перед ведучою.

Вона показала в instagram спільне фото з теледівою. Маша позувала в бузковому піджаку і футболці від Balmain. Анна вибрала піджак ніжного пудрового відтінку і чорну блузку. Яскраві брюнетки зробили природній макіяж і прибрали волосся назад.

"Ох... який у нас сьогодні з Машею Єфросиніною була розмова по душах. Пройшла іспит на щирість. Спасибі тобі за те, що розкрила мене. Достукалась до внутрішніх емоцій і зрозуміла мене! Не всім це вдається", - заінтригувала Анна.

Ганна Різатдінова та Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Підписники зазначили під фото, що гімнастка і ведуча дуже схожі і виглядають, наче сестри.

Ви як сестрички. Дуже цікаво буде подивитися

Класні такі, схожі трохи

Шикарні

Дуже схожі, як сестри

Анічка Ви так схожі із Машою, таке враження ніби Ви сестри

Красотульки

Як приємно бачити разом красивих, розумних жінок

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна підкорила "приватним танцем", який вона майстерно виконала в одній короткій сорочці.

До речі, Маша Єфросиніна розговорилася про вінчання з чоловіком Тимуром. Телеведуча зізналася, що хотіла б закріпити офіційний шлюб таїнством церковного обряду.