"Как сестрички": Ольга Фреймут растрогала нежными фото с красавицей мамой

Ольга Фреймут не очень часто делится в сети личным, но иногда все же показывает фото с мужем Владимиром Локотко или детьми, которых у нее аж трое. А недавно 37-летняя телеведущая удивила поклонников архивным фото и показала, как выглядела, когда ей было 20 лет. А на этот раз знаменитость решила показать фанам свою маму, а заодно поздравила ее с днем рождения.

На нежных черно-белых кадрах, опубликованных в Instagram Фреймут, она запечатлена в обнимку с мамой Аллой Михайловной.

Ольга позирует в цветастой блузке, в тон которой она подобрала белые джинсы-скинни, а именинница – в лаконичном полосатом платье с рукавом три четверти. Обе женщины счастливо улыбаются на камеру.

В подписи теледива трепетно поздравила маму с днем рождения.

Фото: Ольга Фреймут с мамой (instagram.com/freimutolia)

"Мама - моє натхнення, доказ того, що немає нічого неможливого і мріяти потрібно високо. Вона завжди сяє, блакитні очі переповнені теплом, у неї багато друзів і тих, кому вона допомагає... Мамочка, ти завжди на моєму боці, навіть, коли я не права; а доленосні помилки ти називаєш "корисним досвідом". ­Будь щасливою і здоровою, адже ти джерело моєї сили і впевненості. З Днем народження!" - написала Фреймут.

Фото: Ольга Фреймут с мамой (instagram.com/freimutolia)

Поклонники присоединились к поздравлениям, также многие отметили, что Ольга с мамой очень похожи и обе настоящие красавицы.

Олічка яка у Вас красива мамаІ Ви Красуня

Дуже щира свiтлина!

Така світла жінка!

Які прекрасні та квітучі! Щиро вітаю Вашу матусю, пані Олю

Мама очень красивая

Вітаю, бережіть батьків

Очень красивые. Как две сестрички. Здоровья Вам, счастья, благополучия, мира и всего самого наилучшего.

Які ви гарні!

Какие Вы красивые девченки, мамочку с праздником

Одно лицо

Вітання мамі.Ви класні,так тримати.

Вы очень похожи!

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Напомним, ранее нежная Ольга Фреймут умилила домашним фотосетом с мужем. Некоторые кадры сделал сын телеведущей.