"Как сестрички": Ольга Фреймут растрогала нежными фото с красавицей мамой

Телеведущая поздравила родного человека с днем рождения
Ольга Фреймут не очень часто делится в сети личным, но иногда все же показывает фото с мужем Владимиром Локотко или детьми, которых у нее аж трое. А недавно 37-летняя телеведущая удивила поклонников архивным фото и показала, как выглядела, когда ей было 20 лет. А на этот раз знаменитость решила показать фанам свою маму, а заодно поздравила ее с днем рождения.
На нежных черно-белых кадрах, опубликованных в Instagram Фреймут, она запечатлена в обнимку с мамой Аллой Михайловной.
Ольга позирует в цветастой блузке, в тон которой она подобрала белые джинсы-скинни, а именинница – в лаконичном полосатом платье с рукавом три четверти. Обе женщины счастливо улыбаются на камеру.
В подписи теледива трепетно поздравила маму с днем рождения.
Фото: Ольга Фреймут с мамой (instagram.com/freimutolia)
"Мама - моє натхнення, доказ того, що немає нічого неможливого і мріяти потрібно високо. Вона завжди сяє, блакитні очі переповнені теплом, у неї багато друзів і тих, кому вона допомагає... Мамочка, ти завжди на моєму боці, навіть, коли я не права; а доленосні помилки ти називаєш "корисним досвідом". Будь щасливою і здоровою, адже ти джерело моєї сили і впевненості. З Днем народження!" - написала Фреймут.
Фото: Ольга Фреймут с мамой (instagram.com/freimutolia)
Поклонники присоединились к поздравлениям, также многие отметили, что Ольга с мамой очень похожи и обе настоящие красавицы.
Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)
Напомним, ранее нежная Ольга Фреймут умилила домашним фотосетом с мужем. Некоторые кадры сделал сын телеведущей.