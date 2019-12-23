"Як сестрички": Ольга Фреймут зворушила ніжними фото з красунею мамою

Телеведуча привітала рідну людину з днем народження
Ольга Фреймут не дуже часто ділиться в мережі особистим, але іноді все ж показує фото з чоловіком Володимиром Локотко або дітьми, яких у неї аж троє. А нещодавно 37-річна співачка здивувала шанувальників архівним фото і показала, як виглядала, коли їй було 20 років. А на цей раз знаменитість вирішила показати фанам свою маму, а заодно привітала її з днем народження.
На ніжних чорно-білих кадрах, опублікованих в Instagram Фреймут, вона відображена в обнімку з мамою Аллою Михайлівною.
Ольга позує у квітчастій сорочці, в тон якої вона підібрала білі джинси-скінні, а іменинниця – в лаконічному смугастому платті з рукавом три чверті. Обидві жінки щасливо посміхаються на камеру.
У підпису теледіва трепетно привітала маму з днем народження.
Фото: Ольга Фреймут з мамою (instagram.com/freimutolia)
"Мама - моє натхнення, доказ того, що немає нічого неможливого і мріяти потрібно високо. Вона завжди сяє, блакитні очі переповнені теплом, у неї багато друзів і тих, кому вона допомагає... Мамочка, ти завжди на моєму боці, навіть, коли я не права; а доленосні помилки ти називаєш "корисним досвідом". Будь щасливою і здоровою, адже ти джерело моєї сили і впевненості. З Днем народження!" - написала Фреймут.
Фото: Ольга Фреймут з мамою (instagram.com/freimutolia)
Шанувальники приєдналися до привітань, також багато відзначили, що Ольга з мамою дуже схожі і обидві справжні красуні.
Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)
Нагадаємо, раніше ніжна Ольга Фреймут зворушила домашнім фотосетом з чоловіком. Деякі кадри зробив син телеведучої.