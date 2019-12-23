"Як сестрички": Ольга Фреймут зворушила ніжними фото з красунею мамою

Ольга Фреймут не дуже часто ділиться в мережі особистим, але іноді все ж показує фото з чоловіком Володимиром Локотко або дітьми, яких у неї аж троє. А нещодавно 37-річна співачка здивувала шанувальників архівним фото і показала, як виглядала, коли їй було 20 років. А на цей раз знаменитість вирішила показати фанам свою маму, а заодно привітала її з днем народження.

На ніжних чорно-білих кадрах, опублікованих в Instagram Фреймут, вона відображена в обнімку з мамою Аллою Михайлівною.

Ольга позує у квітчастій сорочці, в тон якої вона підібрала білі джинси-скінні, а іменинниця – в лаконічному смугастому платті з рукавом три чверті. Обидві жінки щасливо посміхаються на камеру.

У підпису теледіва трепетно привітала маму з днем народження.

Фото: Ольга Фреймут з мамою (instagram.com/freimutolia)

"Мама - моє натхнення, доказ того, що немає нічого неможливого і мріяти потрібно високо. Вона завжди сяє, блакитні очі переповнені теплом, у неї багато друзів і тих, кому вона допомагає... Мамочка, ти завжди на моєму боці, навіть, коли я не права; а доленосні помилки ти називаєш "корисним досвідом". Будь щасливою і здоровою, адже ти джерело моєї сили і впевненості. З Днем народження!" - написала Фреймут.

Фото: Ольга Фреймут з мамою (instagram.com/freimutolia)

Шанувальники приєдналися до привітань, також багато відзначили, що Ольга з мамою дуже схожі і обидві справжні красуні.

Олічка яка у Вас гарна мамаІ Ві Красуня

Дуже щира світлина!

Така світла жінка!

Які прекрасні та квітучі! Щиро вітаю Вашу матусю, пані Олю

Мама дуже красива

Вітаю, бережіть батьків

Дуже красиві. Як дві сестрички. Здоров'я Вам, щастя, благополуччя і всього самого найкращого.

Які ви гарні!

Які Ви гарні девченки, матусю зі святом

Одна особа

Вітання мамі.Ви класні,так тримати.

Ви дуже схожі!

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, раніше ніжна Ольга Фреймут зворушила домашнім фотосетом з чоловіком. Деякі кадри зробив син телеведучої.