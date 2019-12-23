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"Як сестрички": Ольга Фреймут зворушила ніжними фото з красунею мамою

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Телеведуча привітала рідну людину з днем народження

Ольга Фреймут не дуже часто ділиться в мережі особистим, але іноді все ж показує фото з чоловіком Володимиром Локотко або дітьми, яких у неї аж троє. А нещодавно 37-річна співачка здивувала шанувальників архівним фото і показала, як виглядала, коли їй було 20 років. А на цей раз знаменитість вирішила показати фанам свою маму, а заодно привітала її з днем народження.

На ніжних чорно-білих кадрах, опублікованих в Instagram Фреймут, вона відображена в обнімку з мамою Аллою Михайлівною.

Ольга позує у квітчастій сорочці, в тон якої вона підібрала білі джинси-скінні, а іменинниця – в лаконічному смугастому платті з рукавом три чверті. Обидві жінки щасливо посміхаються на камеру.

У підпису теледіва трепетно привітала маму з днем народження.

Фото: Ольга Фреймут з мамою (instagram.com/freimutolia)

"Мама - моє натхнення, доказ того, що немає нічого неможливого і мріяти потрібно високо. Вона завжди сяє, блакитні очі переповнені теплом, у неї багато друзів і тих, кому вона допомагає... Мамочка, ти завжди на моєму боці, навіть, коли я не права; а доленосні помилки ти називаєш "корисним досвідом". Будь щасливою і здоровою, адже ти джерело моєї сили і впевненості. З Днем народження!" - написала Фреймут.

Фото: Ольга Фреймут з мамою (instagram.com/freimutolia)

Шанувальники приєдналися до привітань, також багато відзначили, що Ольга з мамою дуже схожі і обидві справжні красуні.

  • Олічка яка у Вас гарна мамаІ Ві Красуня
  • Дуже щира світлина!
  • Така світла жінка!
  • Які прекрасні та квітучі! Щиро вітаю Вашу матусю, пані Олю
  • Мама дуже красива
  • Вітаю, бережіть батьків
  • Дуже красиві. Як дві сестрички. Здоров'я Вам, щастя, благополуччя і всього самого найкращого.
  • Які ви гарні!
  • Які Ви гарні девченки, матусю зі святом
  • Одна особа
  • Вітання мамі.Ви класні,так тримати.
  • Ви дуже схожі!

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, раніше ніжна Ольга Фреймут зворушила домашнім фотосетом з чоловіком. Деякі кадри зробив син телеведучої.

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