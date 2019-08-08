"Как сестра и брат": Алина Гросу удивила схожестью со своим мужем

Алина Гросу продолжает наслаждаться своим новым статусом! Напомним, что еще 1 июня Гросу и ее возлюбленный Александр официально расписались в Москве. Однако сыграть пышную свадьбу пара решила позже - это очень распространенная практика среди украинских звезд. И ожидание того стоило! Свадьба Гросу состоялась 23 июня в Италии. А именно - на роскошной вилле возле Вероны! При этом на богатой свадьбе 24-летней певицы собралось негемало звездных гостей! К примеру, ее крестная Ирина Билык, Виталий Козвловский и Павел Зибров. Более того, репортаж со свадьбы Алины и Александра также подготовила Катя Осадчая с программой “Світське життя”.

После роскошной свадьбы пара вовсю наслаждается друг другом. Алина продолжает публиковать фото с торжества, делится моментами совместного отдыха с любимым и просто делать с ним селфи. А один из недавних снимков Гросу приятно поразил ее поклонников.

Так, на своей instagram-страничке Алина опубликовала фото с Сашей. Они обнимают друга друга и смотрят в кадр. При этом Горосу позирует в белоснежном платье с длинными рукавами и под горло. Платье декорировано золотым принтом.

Алина Гросу с мужем Александром (фото: instagram.com/alina_grosu)

При этом Гросу предложила поклонникам необычный флешмоб.

“Девчонки, выставляйте свои свадебные фотографии и видео с любимыми в сторис под песню #НЕПОБЕДИМА. У кого их нет - можно сделать свадебный образ из подручных средств и снять свой видос) Лучшие и самые романтичные работы буду репостить у себя в сторис! А победителя ждёт приииз. P.s. Отмечайте мен”, - пишет Алина.

Конечно же, поклонники певицы поспешили прокомментировать ее новый кадр с мужем. При этом многие подчеркнули, что Алина и Александр ну очень похожи друг на друга:

“Вы так похожи, как брат и сестра”

“Вы очень похожи. Любите друг друга и желаю большого счастья вам”

“Невероятно похожи, невероятно красивые”

“Вы замечательная пара, супер”

“Алина, вы очень похожи с мужем! 2 половинки одного целого”

“Очень красивая пара, будьте счастливы”

“Вы такие классные и красивые!”

“Самая красивая пара на всей Земле”

Скриншот комментариев: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с мужем Сашей (фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу блеснула аппетитными формами в полупрозрачном мокром платье. Ради эффектного кадра певица окунулась в озеро прямо в платье.

Также до этого Алина Гросу показала уникальные кадры со свадьбы. В сети появилось видео!