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"Как сестра и брат": Алина Гросу удивила схожестью со своим мужем


Алина восхищает поклонников новыми фото с мужем

Алина Гросу продолжает наслаждаться своим новым статусом! Напомним, что еще 1 июня Гросу и ее возлюбленный Александр официально расписались в Москве. Однако сыграть пышную свадьбу пара решила позже - это очень распространенная практика среди украинских звезд. И ожидание того стоило! Свадьба Гросу состоялась 23 июня в Италии.  А именно -  на роскошной вилле возле Вероны! При этом на богатой свадьбе 24-летней певицы собралось негемало звездных гостей! К примеру, ее крестная Ирина Билык, Виталий Козвловский и Павел Зибров. Более того, репортаж со свадьбы Алины и Александра также подготовила Катя Осадчая с программой “Світське життя”. 

После роскошной свадьбы пара вовсю наслаждается друг другом. Алина продолжает публиковать фото с торжества, делится моментами совместного отдыха с любимым и просто делать с ним селфи. А один из недавних снимков Гросу приятно поразил ее поклонников. 

Так, на своей instagram-страничке Алина опубликовала фото с Сашей. Они обнимают друга друга и смотрят в кадр. При этом Горосу позирует в белоснежном платье с длинными рукавами и под горло. Платье декорировано золотым принтом. 

Алина Гросу с мужем Александром (фото: instagram.com/alina_grosu) 

При этом Гросу предложила поклонникам необычный флешмоб. 

“Девчонки, выставляйте свои свадебные фотографии и видео с любимыми в сторис под песню #НЕПОБЕДИМА. У кого их нет - можно сделать свадебный образ из подручных средств и снять свой видос) Лучшие и самые романтичные работы буду репостить у себя в сторис! А победителя ждёт приииз. P.s. Отмечайте мен”, - пишет Алина. 

Конечно же, поклонники певицы поспешили прокомментировать ее новый кадр с мужем. При этом многие подчеркнули, что Алина и Александр ну очень похожи друг на друга: 

  • “Вы так похожи, как брат и сестра” 
  • “Вы очень похожи. Любите друг друга и желаю большого счастья вам” 
  • “Невероятно похожи, невероятно красивые” 
  • “Вы замечательная пара, супер” 
  • “Алина, вы очень похожи с мужем! 2 половинки одного целого” 
  • “Очень красивая пара, будьте счастливы” 
  • “Вы такие классные и красивые!” 
  • “Самая красивая пара на всей Земле” 

Скриншот комментариев: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с мужем Сашей (фото: instagram.com/alina_grosu) 

Напомним, ранее Алина Гросу блеснула аппетитными формами в полупрозрачном мокром платье. Ради эффектного кадра певица окунулась в озеро прямо в платье. 

Также до этого Алина Гросу показала уникальные кадры со свадьбы. В сети появилось видео! 

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