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Х-фактор: 9 сезон 17 выпуск смотреть онлайн

Lite » ТВ-шоу 22.12.2018 - 09:10

В субботу, 22 декабря, состоится пятый прямой эфир вокального шоу Х-фактор (СТБ).

Смотрите 9 сезон 17 выпуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

Традиционно в финале вокального шоу Х-фактор на СТБ участники поют в дуэтах с популярными артистами и мировыми звездами. 9 сезон не станет исключением, и уже в субботу впервые на украинской сцене экс-солистка культовых Spice Girls Melanie C, которая исполнит несколько своих хитов, один из которых совместно с финалистом шоу.

Х-фактор: 9 сезон 17 выпуск смотреть онлайнMelanie C. Фото: Пресс-служба СТБ

А также на сцене Х-фактора легенда британской музыки Alex Clare, и тот, чьи хиты сводят с ума - MONATIK. А четвертая звезда удивит своим появлением на сцене не только зрителей, но и членов жюри.

Х-фактор: 9 сезон 17 выпуск смотреть онлайнMONATIK. Фото: Пресс-служба СТБ

Кроме дуэта со звездой финалисты исполнят еще по 2 композиции, одна из которой та, с которой они получили "Да" от судей на кастингах Х-фактора.  

Неделя подготовки к эфиру была очень эмоциональной, ведь участники познакомили своих наставников с родными и близкими им людьми. Ольга Жмурина устроила встречу Олегу Виннику со своим мужем, а Дима Волканов, Марк Савин и ребята из  ZBSband представили наставников своим мамам. Не обошлось без смешных и трогательных историй из детства и сюрпризов от судей.

Но уже в эту субботу двое из них покинут проект, а зрители узнают имена суперфиналистов, которые на гала-концерте сразятся за победу в шоу и профессиональную поддержку на сумму 1 миллион гривен.

Напомним, впервые за историю украинского Х-фактора в финале у каждого из судей шоу осталось по одному участнику. Теперь команды выглядят так:

Дмитрий Шуров и Марк Савин, категория "30+";

Андрей Данилко и Дима Волканов, категория "Парни";

Олег Винник и Ольга Жмурина категория "Девушки";

Настя Каменских и ZBSband, категория "Коллективы";

Ведущий шоу - Андрей Бедняков. Ведущая онлайн-трансляции с бекстейджа  - Юлия Карпова. Эксклюзив из-за кулис шоу смотрите на официальной странице канала в Facebook во время рекламных блоков.

Напомним, ранее мы публиковали 16 выпуск 9 сезона шоу Х-фактор.

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