У Києві вимикають вуличне освітлення через брак електроенергії, але є винятки
У Києві тимчасово вимикають зовнішнє освітлення. Причина - дефіцит електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби КП "Київміськсвітло" у Facebook.
Що відомо про дефіцит електроенергії
Громадянам розповіли, що у Києві виник дефіцит електроенергії - у зв'язку з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів.
З метою забезпечення пріоритетного електропостачання важливих об’єктів міста було схвалене рішення "про тимчасове повне вимкнення зовнішнього освітлення столиці" (керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА).
Отже, ввечері 10 листопада стало відомо, що у столиці тимчасово вимикають зовнішнє освітлення через дефіцит електроенергії.
Про які винятки у столиці йдеться
У КП "Київміськсвітло" нагадали, що виконують виключно функцію забезпечення зовнішнього освітлення об'єктів благоустрою, які перебувають у комунальній власності територіальної громади Києва.
Тобто підприємство:
- не здійснює електропостачання житлових будинків, об'єктів критичної інфраструктури та інших об'єктів;
- не є постачальником електроенергії.
"Його робота безпосередньо залежить від можливостей електропостачання з боку ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", - уточнили у прес-службі.
Повідомляється, що відповідно до ухваленого рішення, КП "Київміськсвітло" повністю вимикає зовнішнє освітлення міста.
Виняток становлять шафи зовнішнього освітлення, від яких живляться засоби оповіщення.
"У таких випадках освітлення вмикатиметься лише за наявності електроенергії - з моменту її відновлення і до 22:00", - уточнили у комунальному підприємстві.
Про що просять киян і гостей столиці
"Закликаємо киян та гостей столиці бути особливо уважними на дорогах", - наголосили у КП "Київміськсвітло".
Крім того, у період відсутності зовнішнього освітлення, людей просять дотримуватися елементарних правил безпеки:
- водіїв - дотримуватись швидкісного режиму, збільшувати безпечну дистанцію та бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів;
- пішоходів - використовувати світлоповертальні елементи (флікери) на одязі та рюкзаках, а також підсвічувати шлях ліхтариками або смартфонами.
"Безпека на дорогах залежить від уважності кожного. Бережіть себе та інших", - підсумували у комунальному підприємстві.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у разі повного блекауту метро Києва працюватиме як укриття (подробиці від метрополітену).
Крім того, ми пояснювали, чому в Києві найскладніше зі світлом, а електротранспорт - "перша жертва".
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