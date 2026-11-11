У Києві вимикають вуличне освітлення через брак електроенергії, але є винятки

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби КП "Київміськсвітло" у Facebook.

Що відомо про дефіцит електроенергії

Громадянам розповіли, що у Києві виник дефіцит електроенергії - у зв'язку з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів.

З метою забезпечення пріоритетного електропостачання важливих об’єктів міста було схвалене рішення "про тимчасове повне вимкнення зовнішнього освітлення столиці" (керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА).

Отже, ввечері 10 листопада стало відомо, що у столиці тимчасово вимикають зовнішнє освітлення через дефіцит електроенергії.

Про які винятки у столиці йдеться

У КП "Київміськсвітло" нагадали, що виконують виключно функцію забезпечення зовнішнього освітлення об'єктів благоустрою, які перебувають у комунальній власності територіальної громади Києва.

Тобто підприємство:

не здійснює електропостачання житлових будинків, об'єктів критичної інфраструктури та інших об'єктів;

не є постачальником електроенергії.

"Його робота безпосередньо залежить від можливостей електропостачання з боку ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", - уточнили у прес-службі.

Повідомляється, що відповідно до ухваленого рішення, КП "Київміськсвітло" повністю вимикає зовнішнє освітлення міста.

Виняток становлять шафи зовнішнього освітлення, від яких живляться засоби оповіщення.

"У таких випадках освітлення вмикатиметься лише за наявності електроенергії - з моменту її відновлення і до 22:00", - уточнили у комунальному підприємстві.

Про що просять киян і гостей столиці

"Закликаємо киян та гостей столиці бути особливо уважними на дорогах", - наголосили у КП "Київміськсвітло".

Крім того, у період відсутності зовнішнього освітлення, людей просять дотримуватися елементарних правил безпеки:

водіїв - дотримуватись швидкісного режиму, збільшувати безпечну дистанцію та бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів;

- дотримуватись швидкісного режиму, збільшувати безпечну дистанцію та бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів; пішоходів - використовувати світлоповертальні елементи (флікери) на одязі та рюкзаках, а також підсвічувати шлях ліхтариками або смартфонами.

"Безпека на дорогах залежить від уважності кожного. Бережіть себе та інших", - підсумували у комунальному підприємстві.