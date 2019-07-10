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"Как отреагируют супруги?" Дорофеева вызвала фурор в сети пикантным фото с Позитивом

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.07.2019 - 15:38
"Как отреагируют супруги?" Дорофеева вызвала фурор в сети пикантным фото с Позитивом
Позитив и Дорофеева (фото: instagram.com/vremyaisteklo)

Поклонники Нади подчеркнули, что Позитиву повезло

Надя Дорофеева поразила поклонников спортивными формам на новом игривом фото. Соответствующий снимок солистка группы “Время и Стекло” опубликовала на своей Instagram-страничке. И кстати, на фото с Надей позирует также и Алексей Завгородний (он же Позитив). При этом многомиллионную армию поклонников исполнительницы привлекала не сама суть фото - репетиция. А случайные пикантные “прикосновения” Нади к Позитиву. 

Так, на коллаже размещается сразу несколько снимков. Видно, что Надя и Алексей находятся в репетиционном зале. Они активно оттачивают движения перед огромными зеркалами.

При этом одеты музыканты обычно. На Наде - спортивная одежда: свободные штаны оранжевого цвета, черная футболка, присобранная на талии. Дорофеева оголила свой стройный животик. Позитив также в обычном: черные джинсы, просторная черная футболка и кепка. 

Надя активно двигается, словно держит в руках микрофон. Однако от внимания фанов “Время и Стекло” не ускользнуло, как во время движений Надя иногда прислоняется к Позитиву. 

&quot;Как отреагируют супруги?&quot; Дорофеева вызвала фурор в сети пикантным фото с Позитивом

Надя Дорофеева и Позитив во время репетиции (фото: instagram.com/nadyadorofeeva) 

“#этобудетвислово #5октября” - лаконично подписала коллаж Надя всего двумя хештегами. Отметим, что 5 октября “Время и Стекло” отыграет масштабный концерт в Киеве. Именно к нему пара и готовится. 

Поклонники тут же принялись комментировать новый пост Нади: 

  • “Позитивчик пристроился))” 
  • “Последняя фотка..” 
  • “Не ну Позитиву повезло” 
  • “У меня мурашки от последней фотографии” 
  • “Вы с Лёшей были бы идеальной парой” 
  • “Чувствую, что концерт 5 октября будет самой крутой тусовкой в этом году, который запомнится многим” 
  • “При живом то муже…” 
  • “Как отреагируют супруги?” 

&quot;Как отреагируют супруги?&quot; Дорофеева вызвала фурор в сети пикантным фото с Позитивом

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva 

Напомним, ранее Дорофеева показала шопинг с молодой мамой. Певица даже сняла небольшу сери видео, которые повеселили сеть. 

А до этого Дорофеева поделилась счастьем после суперфинала 5-го сезона шоу Голос. Діти. Суперфинал прошел 7 июля. Победитлем стал мальчика из Грузии Александра Зазарашвили. Дорофеева отметила: "Сашенька, ты чудо!"

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Новости Украины Надя ДорофееваВремя и Стекло
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