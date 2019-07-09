"Разноцветная витаминка": Надя Дорофеева восхитила ярким летним образом

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Додо показала с чем сочетать ультратрендовые велосипедки

Надя Дорофеева, участница дуэта "Время и Стекло" решила подарить солнечное летнее настроение своим подписчикам, опубликовав на своей странице фото в неоновом наряде. Для фото девушка выбрала ультратренд сезона велосипедки кислотного салатового цвета и футболку размера оверсайз в лавандовых тонах. Изюминкой образа стал разрез на подоле длинной футболки, который добавил игривости образу.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Наряд Надя дополнила солнцезащитными очками и массивными белыми кроссовками, сделала макияж в таких же неоновых цветах и модную прическу с косами, с вплетенными в нее металлическими кольцами.

Фото: Надя Дорофеева умеет достойно носить нестандартные образы (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники творчества Додо высоко оценили образ певицы, отметив, что получилось очень позитивно.

Обожаю сочетание этих двух цветов

Очень круто

Красивая

Супер

ПРЯМ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА ЭТОГО ЛЕТА!

Летнее настроение

ТАКАЯ ЯРКАЯ!

Ты такая красивая

РАЗНОЦВЕТНАЯ ВИТАМИНКА!

Ты, на фотографиях такой позитивчик

Ваууу

Ооочень красива

Фото: Яркая Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что тема шопинга очень актуальна для Нади Дорофеевой в последнее время. Поскольку к ней в гости приехала мама, то девушка отправилась на самое любимое занятие большинства девушек — за покупками. В своем микро-блоге Надя показала шопинг со своей молодой мамой.

Кроме того, недавно Надя Дорофеева приворожила кокетливым образом, который можно увидеть в новом клипе группы Время и Стекло VISLOVO" ("Вислово").

Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике.