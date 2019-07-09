"Разноцветная витаминка": Надя Дорофеева восхитила ярким летним образом

Додо показала с чем сочетать ультратрендовые велосипедки
Надя Дорофеева, участница дуэта "Время и Стекло" решила подарить солнечное летнее настроение своим подписчикам, опубликовав на своей странице фото в неоновом наряде. Для фото девушка выбрала ультратренд сезона велосипедки кислотного салатового цвета и футболку размера оверсайз в лавандовых тонах. Изюминкой образа стал разрез на подоле длинной футболки, который добавил игривости образу.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Наряд Надя дополнила солнцезащитными очками и массивными белыми кроссовками, сделала макияж в таких же неоновых цветах и модную прическу с косами, с вплетенными в нее металлическими кольцами.
Фото: Надя Дорофеева умеет достойно носить нестандартные образы (instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники творчества Додо высоко оценили образ певицы, отметив, что получилось очень позитивно.
Фото: Яркая Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, что тема шопинга очень актуальна для Нади Дорофеевой в последнее время. Поскольку к ней в гости приехала мама, то девушка отправилась на самое любимое занятие большинства девушек — за покупками. В своем микро-блоге Надя показала шопинг со своей молодой мамой.
Кроме того, недавно Надя Дорофеева приворожила кокетливым образом, который можно увидеть в новом клипе группы Время и Стекло VISLOVO" ("Вислово").
Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике.