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"Разноцветная витаминка": Надя Дорофеева восхитила ярким летним образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.07.2019 - 19:56
"Разноцветная витаминка": Надя Дорофеева восхитила ярким летним образом
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Додо показала с чем сочетать ультратрендовые велосипедки

 Надя Дорофеева, участница дуэта "Время и Стекло" решила подарить солнечное летнее настроение своим подписчикам, опубликовав на своей странице фото в неоновом наряде. Для фото девушка выбрала ультратренд сезона велосипедки кислотного салатового цвета и футболку размера оверсайз в лавандовых тонах. Изюминкой образа стал разрез на подоле длинной футболки, который добавил игривости образу.

&quot;Разноцветная витаминка&quot;: Надя Дорофеева восхитила ярким летним образом

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

 Наряд Надя дополнила солнцезащитными очками и массивными белыми кроссовками, сделала макияж в таких же неоновых цветах и модную прическу с косами, с вплетенными в нее металлическими кольцами. 

&quot;Разноцветная витаминка&quot;: Надя Дорофеева восхитила ярким летним образом

 Фото: Надя Дорофеева умеет достойно носить нестандартные образы (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники творчества Додо высоко оценили образ певицы, отметив, что получилось очень позитивно.

  • Обожаю сочетание этих двух цветов
  • Очень круто
  • Красивая
  • Супер
  • ПРЯМ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА ЭТОГО ЛЕТА!
  • Летнее настроение
  • ТАКАЯ ЯРКАЯ!
  • Ты такая красивая
  • РАЗНОЦВЕТНАЯ ВИТАМИНКА!
  • Ты, на фотографиях такой позитивчик
  • Ваууу
  • Ооочень красива
 

&quot;Разноцветная витаминка&quot;: Надя Дорофеева восхитила ярким летним образом&quot;Разноцветная витаминка&quot;: Надя Дорофеева восхитила ярким летним образомФото: Яркая Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что тема шопинга очень актуальна для Нади Дорофеевой в последнее время. Поскольку к ней в гости приехала мама, то девушка отправилась на самое любимое занятие большинства девушек — за покупками. В своем микро-блоге Надя показала шопинг со своей молодой мамой.

Кроме того, недавно Надя Дорофеева приворожила кокетливым образом, который можно увидеть в новом клипе группы Время и Стекло VISLOVO" ("Вислово").

Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. 

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Новости Украины Надя Дорофеевастильмода
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