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"Як відреагують подружжя?" Дорофєєва викликала фурор в мережі пікантним фото з Позитивом

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.07.2019 - 15:38
"Як відреагують подружжя?" Дорофєєва викликала фурор в мережі пікантним фото з Позитивом
Позитив і Дорофєєва (фото: instagram.com/vremyaisteklo)

Шанувальники Наді підкреслили, що Позитиву пощастило

Надя Дорофєєва вразила шанувальників спортивними формами на новому грайливому фото. Відповідний знімок солістка групи "Время и Стекло" опублікувала на своїй Instagram-сторінці. І до речі, на фото з Надею позує також і Олексій Завгородній (він же Позитив). При цьому багатомільйонну армію шанувальників виконавиці приваблювала не сама суть фото - репетиція. А випадкові пікантні "дотики" Наді до Позитива.

Так, на колажі розміщується відразу кілька знімків. Видно, що Надя і Олексій знаходяться в репетиційній залі. Вони активно відточують рухи перед величезними дзеркалами.

При цьому одягнені музиканти зазвичай. На Наді - спортивний одяг: вільні штани оранжевого кольору, чорна футболка, зібрана на талії. Дорофєєва оголила свій стрункий животик. Позитив також у звичайному: чорні джинси, простора чорна футболка і кепка.

Надя активно рухається, немов тримає в руках мікрофон. Однак від уваги фанів "Время и Стекло" не вислизнуло, як під час рухів Надя іноді тулиться до Позитива.

&quot;Як відреагують подружжя?&quot; Дорофєєва викликала фурор в мережі пікантним фото з Позитивом

Надя Дорофєєва та Позитив під час репетиції (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"#этобудетвислово #5октября" - лаконічно підписала колаж Надя всього двома хештегами. Відзначимо, що 5 жовтня "Время и Стекло" відіграє масштабний концерт у Києві. Саме до нього пара і готується.

Шанувальники тут же взялися коментувати новий пост Наді:

  • "Позитивчик прилаштувався))"
  • “Остання фотка.."
  • "Не ну Позитиву пощастило"
  • "У мене мурашки від останньої фотографії"
  • "Ви з Олексієм були б ідеальною парою"
  • "Відчуваю, що концерт 5 жовтня буде найкрутішою тусовкою в цьому році, яка запам'ятається багатьом"
  • "При живому то чоловікові..."
  • "Як відреагують подружжя?"

&quot;Як відреагують подружжя?&quot; Дорофєєва викликала фурор в мережі пікантним фото з Позитивом

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

&quot;Як відреагують подружжя?&quot; Дорофєєва викликала фурор в мережі пікантним фото з Позитивом

Скріншот поста: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Дорофєєва показала шопінг з молодою мамою. Співачка навіть зняла невелику сері відео, які звеселили мережу.

А до цього Дорофєєва поділилася щастям після суперфіналу 5-го сезону шоу Голос. Діти. Суперфінал пройшов 7 липня. Переможцем став хлопчика з Грузії Олександра Зазарашвіліи. Дорофєєва зазначила: "Сашенька, ти чудо!"

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Новини України Надя ДорофеєваВремя и Стекло
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