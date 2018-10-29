"Как много решает цвет волос": Никитюк в образе Клеопатры покорила сеть (фото)

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники отметили, что в образе Никитюк идеально все: от цвета волос до макияжа

Во время отгремевшего десятого эфира шоу Танцы со звездами 2018 Леся Никитюк перевоплотилась в образ египетской жрицы. При этом многие поклонники телеведущей для себя отметили, что Никитюк достался образ царицы Клеопатры.

Отметим, что во время десятого эфира зрителей ожидал приятный сюрприз — наконец-то на паркет вышли судьи проекта: Дмитрий Монатик, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Члены жюри подготовили танцевальные номера с оставшимися звездными парами проекта. Вместе с Владом Ямой танцевала также пара Леси Никитюк и Макса Ежова. Компанию им составили Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Танцоры и звезды удивляли зрителей энергичной сальсой.

Влад Яма, Леся Никитюк, Максим Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева на паркете десятого эфира Танцев со звездами 2018

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Интересно, что поклонники Никитюк в сети instagram отметили: телеведущей очень к лицу "восточный образ".

Леся Никитюк в образе египетской жрицы (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Супер. Тебе очень идет этот образ. Ты шикарна, Леся", — восхищается tania_vtn.

"Очень красиво в таком цвете и с такой прической", — отмечает femidaservis.

"Как много решает цвет волос!" — подчеркивает kristinakristina7538.

"Якби Клеопатра була такою роковою блондинкою, йой шо булоб", — шутит freszija_ua_broosh.

"Леся, ти просто бомба", — пишет tvoya_kisulya.

"Леся, вы тут великолепны! Прическа цвет, макияж супер! Вам все идет!" — подчеркивает valeria__sergeeva.

"Вот если бы еще волосы были бы черными, ну точно Клеопатра. Леся, ты супер", — восхищается marinaostrinskaia8163.

Леся Никитюк и танцор Дмитрий Жук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее "дівчина з Хмельницького", популярная украинская телеведущая Леся Никитюк в эксклюзивном интервью для РБК-Украина откровенно рассказала о своих комплексах и табу, как шла к успеху и как относиться к критике в свою сторону.

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