"Как коп": Лилия Ребрик удивила неожиданным образом

Не совсем женственный образ к лицу телеведущей, решили поклонники
Всегда женственная и воздушная Лилия Ребрик решила удивить своих поклонников неожиданно сменив имидж, чем разделила их на два лагеря.
Телезрители привыкли видеть Лилию или в нежных платьях, которые ей подбирают для эфиров утреннего шоу или в элегантных костюмах пастельных оттенков, изредка в повседневной одежде в стиле кэжуал, но такой Ребрик предстала перед фанатами впервые. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, сделанный на улице возле машины, на котором она и ее соведущий Анатолий Анатолич в суровых позах облачены в черные наряды.
Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)
"Команда @ranok_ua по дороге в Одессу). Готовы снимать для Вас невероятный эфир ко Дню независимости Украины, который Вы увидите 24 августа", - пояснила в подписи к фото телеведущая.
На Лилии надет объемный комбинезон мужского кроя и белые базовые кроссовки, из украшений — тонкая цепочка с неприметным кулоном. Укладку ведущая делать не стала, небрежно собрав волосы в низкий хвост.
Такой образ напомнил поклонникам форму полицейских, чем они тут же поделились с кумиром.
Однако были и те, кто не оценил такого перевоплощения, но Лилия ответила, что она готова к диалогу.
Модные выходы Лилии Ребрик не остаются незамеченными поклонниками, так образ в стиле спорт-кэжуал был признан ими идеальным. Кроме того, ведущая дополнила его яркими аксессуарами, за что так же получила одобрение фанатов.
А еще Лилия Ребрик устроила нежную фотосессию в поле, представ в элементе традиционного национального костюма.
Напомним, Лилия Ребрик в устроила жаркие танцы с мужем на свадьбе двоюродной сестры.