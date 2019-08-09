"Как коп": Лилия Ребрик удивила неожиданным образом

Всегда женственная и воздушная Лилия Ребрик решила удивить своих поклонников неожиданно сменив имидж, чем разделила их на два лагеря.

Телезрители привыкли видеть Лилию или в нежных платьях, которые ей подбирают для эфиров утреннего шоу или в элегантных костюмах пастельных оттенков, изредка в повседневной одежде в стиле кэжуал, но такой Ребрик предстала перед фанатами впервые. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, сделанный на улице возле машины, на котором она и ее соведущий Анатолий Анатолич в суровых позах облачены в черные наряды.

Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)

"Команда @ranok_ua по дороге в Одессу). Готовы снимать для Вас невероятный эфир ко Дню независимости Украины, который Вы увидите 24 августа", - пояснила в подписи к фото телеведущая.

На Лилии надет объемный комбинезон мужского кроя и белые базовые кроссовки, из украшений — тонкая цепочка с неприметным кулоном. Укладку ведущая делать не стала, небрежно собрав волосы в низкий хвост.

Такой образ напомнил поклонникам форму полицейских, чем они тут же поделились с кумиром.

У Вас форма, як у поліції, Ви навіть зробили таку позицію!

Люди в черном

Ого, пушка

WOW!

Такі круті!!! А прикид, як у нових українських копів

Лиличка Вы супер крутая!!! Вы такая молодчинка!!! Идеал!!!

Я Вас и не сразу узнала . Всегда с улыбкой на лице. А здесь, ну впрочем очень круто

Однако были и те, кто не оценил такого перевоплощения, но Лилия ответила, что она готова к диалогу.

Что за вид? Вы ужасны!!!

liliia.rebrik - @kotova2114 а что Вам не нравится? Мы исправим)

Модные выходы Лилии Ребрик не остаются незамеченными поклонниками, так образ в стиле спорт-кэжуал был признан ими идеальным. Кроме того, ведущая дополнила его яркими аксессуарами, за что так же получила одобрение фанатов.

А еще Лилия Ребрик устроила нежную фотосессию в поле, представ в элементе традиционного национального костюма.

Напомним, Лилия Ребрик в устроила жаркие танцы с мужем на свадьбе двоюродной сестры.