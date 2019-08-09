"Як коп": Лілія Ребрик здивувала несподіваним образом

Не зовсім жіночний образ личить телеведучій, вирішили шанувальники
Завжди жіночна і повітряна Лілія Ребрик вирішила здивувати своїх шанувальників несподівано змінивши імідж, чим розділила їх на два табори.
Телеглядачі звикли бачити Лілію або в ніжних сукнях, які їй підбирають для ефірів ранкового шоу або в елегантних костюмах пастельних відтінків, зрідка в повсякденному одязі в стилі кежуал, але такою Ребрик постала перед фанатами вперше. На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала знімок, зроблений на вулиці біля машини, на якому вона і її соведучий Анатолій Анатоліч в суворих позах одягнені в чорні костюми.
Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)
"Команда @ranok_ua по дорозі в Одесу). Готові знімати для Вас неймовірний ефір до Дня незалежності України, який Ви побачите 24 серпня", - пояснила в підписі до фото телеведуча.
Лілія вдягнена в об'ємний комбінезон чоловічого крою і білі базові кросівки, з прикрас — тонкий ланцюжок з непримітним кулоном. Зачіску ведуча робити не стала, недбало зібравши волосся в низький хвіст.
Такий образ нагадав шанувальникам форму поліцейських, чим вони відразу ж поділилися з кумиром.
Однак були і ті, хто не оцінив такого перевтілення, але Лілия відповіла підписникам, що вона готова до діалогу.
Модні виходи Лілії Ребрик не залишаються непоміченими шанувальниками, так образ в стилі спорт-кежуал був визнаний ними ідеальним. Крім того, ведуча доповнила його яскравими аксесуарами, за що так само отримала схвалення фанатів.
А ще Лілія Ребрик влаштувала ніжну фотосесію в полі, поставши в елементі традиційного національного костюма.
Нагадаємо, Лілія Ребрик в влаштувала спекотні танці з чоловіком на весіллі двоюрідної сестри.