"Як коп": Лілія Ребрик здивувала несподіваним образом

Завжди жіночна і повітряна Лілія Ребрик вирішила здивувати своїх шанувальників несподівано змінивши імідж, чим розділила їх на два табори.

Телеглядачі звикли бачити Лілію або в ніжних сукнях, які їй підбирають для ефірів ранкового шоу або в елегантних костюмах пастельних відтінків, зрідка в повсякденному одязі в стилі кежуал, але такою Ребрик постала перед фанатами вперше. На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала знімок, зроблений на вулиці біля машини, на якому вона і її соведучий Анатолій Анатоліч в суворих позах одягнені в чорні костюми.

Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)

"Команда @ranok_ua по дорозі в Одесу). Готові знімати для Вас неймовірний ефір до Дня незалежності України, який Ви побачите 24 серпня", - пояснила в підписі до фото телеведуча.

Лілія вдягнена в об'ємний комбінезон чоловічого крою і білі базові кросівки, з прикрас — тонкий ланцюжок з непримітним кулоном. Зачіску ведуча робити не стала, недбало зібравши волосся в низький хвіст.

Такий образ нагадав шанувальникам форму поліцейських, чим вони відразу ж поділилися з кумиром.

У Вас форма, як у поліції, Ви навіть зробили таку позицію!

Люди в чорному

Ого, пушка

WOW!

Такі круті!!! А прикид, як у нових українських копів

Лілічка Ви супер крута!!! Ви така молодчинка!!! Ідеал!!!

Я Вас і не одразу впізнала . Завжди з посмішкою на обличчі. А тут, між іншим, дуже круто

Однак були і ті, хто не оцінив такого перевтілення, але Лілия відповіла підписникам, що вона готова до діалогу.

Що за вигляд? Ви жахливі!!!

liliia.rebrik - @kotova2114 а що Вам не подобається? Ми виправимо)

Модні виходи Лілії Ребрик не залишаються непоміченими шанувальниками, так образ в стилі спорт-кежуал був визнаний ними ідеальним. Крім того, ведуча доповнила його яскравими аксесуарами, за що так само отримала схвалення фанатів.

А ще Лілія Ребрик влаштувала ніжну фотосесію в полі, поставши в елементі традиційного національного костюма.

Нагадаємо, Лілія Ребрик в влаштувала спекотні танці з чоловіком на весіллі двоюрідної сестри.