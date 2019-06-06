"Как девочка": Лилия Ребрик очаровала воздушным летним образом

Лилия Ребрик - успешная телеведущая, а кроме того, еще и театральная актриса. Артистка отправилась на гастроли по Украине со спектаклем "Ревизор" и даже в дороге умудряется восхищать стильными и эффектными образами. Так, знаменитость поделилась красочными снимками из Запорожья.

На фото Лиля запечатлена в ярком летнем образе - она позирует в воздушном розовом мини-платье и белых кроссовках, а также солнцезащитных очках. Веселая девушка устроила настоящую шуточную фотосессию, принимая забавные позы рядом со своим чемоданом.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Мама виспалася, наїлася зеленого борщу і мандрує далі. Наступне місто- Дніпро)). Зустрічай", - написала Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики пришли в восторг от юного внешнего вида и очаровательного наряда мамы двоих детей и засыпали ее комплиментами.

"Вы просто умничка!!!"

"А ви красуня"

"Мне кажется наелась и Лиля не совместимые вещи"

"Ліля ти крута! Дивишся на вашу посмішку і позитив, аж саму заряджає на цілий день посміхатись та радіти життю))"

"Платье элегантное"

"Але вона уже давно НАРОДНА улюблениця!!!"

"Хто скаже,що Ви мама двох дітей"

"Прекрасная Лилия Ребрик"

"Красуня! Дуже красива сукня!"

"Шикарні. Красотулечка"

"Как девочка 16 лет, красотулька"

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик покорила неожиданными эмоциями. Всегда веселая ведущая вдруг поделилась фото без улыбки.

Ранее Лилия Ребрик покорила эффектным спортивным фотосетом. Телеведущая даже в перерывах между съемками находит время на разминку и поддержание себя в отличной форме.

Также до этого Лилия Ребрик показала свои "закулисные будни". Актриса и ведущая позирует на фото в пиджаке и колготках в сеточку.