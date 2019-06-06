"Як дівчинка": Лілія Ребрик зачарувала повітряним літнім образом

Ведуча і актриса вирушила на гастролі по Україні
Лілія Ребрик - успішна телеведуча, а крім того, ще й театральна актриса. Артистка вирушила на гастролі по Україні з виставою "Ревізор" і навіть у дорозі примудряється захоплювати стильними і ефектними образами. Так, знаменитість поділилася цікавими знімками з Запоріжжя.
На фото Ліля відображена в яскравому літньому образі - вона позує в повітряному рожевому міні-платті і білих кросівках, а також сонцезахисних окулярах. Весела дівчина влаштувала справжню жартівливу фотосесію, приймаючи забавні пози поруч зі своєю валізою.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Мама виспалася, наїлася зеленого борщу і мандрує далі. Наступне місто - Дніпро)). Зустрічай", - написала Ребрик.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Підписники прийшли в захват від юного зовнішнього вигляду і чарівного наряду мами двох дітей і засипали її компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, Лілія Ребрик підкорила несподіваними емоціями. Завжди весела ведуча раптом поділилася фото без посмішки.
Раніше Лілія Ребрик підкорила ефектним спортивним фотосетом. Телеведуча навіть у перервах між зйомками знаходить час на розминку та підтримання себе у відмінній формі.
Також до цього Лілія Ребрик показала свої "закулісні будні". Актриса і ведуча позує на фото в піджаку і колготках у сіточку.