Изящная Екатерина Кухар рассекретила оригинальный лайфхак, как не поправиться дома

Екатерина Кухар знает, как оставаться в форме при любых обстоятельствах. Даже дома на карантине она не сбаляет обороты и приобщает к балетным заниятиям и физической активности даже детей, не говоря уже о муже и партнере по сцене Александре Стоянове. У примы-балерины есть свои оригиналные секреты, как не набрать лишнего во время самоизоляции, чем она и поделилась с Катей Остадей в интервью для программы "Светская жизнь".

Екатерина продемонстрировала великолепный образ в сочном лимонном платье-вишиванке и даже покаталась на лошади по территории Национального музей народной архитектуры и быта Украины Пирогово.

Судья Танцев со звездами и ее муж рассказали, как спорти и физическая акивность изменили их детей – сына Тимура и дочь Настю.

Фото: Екатерина Кухар с мужем и детьми (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"У дочки шесть или восемь кубиков пресса есть. Она каждый день смотрит на маму и занимается", - похвастался достижениями девочки гордый папа.

Екатерина, в свою очередидь рассказала о прогрессе Тимура. "Я наконец посадила сына в бабочка, я его растягиваю в шпагате", - призналась балерина. Но муж поправил ее и добавил, что мальчик так увлекся растяжкой потому, что папа пообещал ему купить электромобиль, если тот освоит шпагат.

Видео: YouTube/Светская жизнь

Также балерина рассказала об оригинальном способе держать себя в руках на карантине. "Я к холодильнику вечером хожу на пуантах. Я надеваю пуанты, и где-то полчаса хожу квартирой. Я что-то делаю, вытираю пыль", - поделилась она.

Ранее Екатерина Кухар в кружевном халате показала эффектное фото с мужем в спальне и разоткровенничалась о личном.