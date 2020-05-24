Витончена Катерина Кухар розсекретила оригінальний лайфхак, як не поправитися вдома

Катерина Кухар знає, як залишатися у формі за будь-яких обставин. Навіть вдома на карантині вона не скидає обертів і долучає до балетних занять і фізичної активності навіть дітей, не кажучи вже про чоловіка і партнера по сцені Олексндра Стоянове. У прими-балерини є свої орігіналні секрети, як не набрати зайвого під час самоізоляції, ніж вона й поділилася з Катею Остадей в інтерв'ю для програми "Світське життя".

Катерина продемонструвала чудовий образ в соковитому лимонному платті-вишиванціке і навіть покаталася на коні по території Національного музей народної архітектури та побуту України Пирогово.

Суддя Танців з зірками і її чоловік розповіли, як спорт і фізичнаакивность змінили їх дітей – сина Тимура і дочку Настю.

Фото: Катерина Кухар з чоловіком і дітьми (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"У доньки шість або вісім кубиків преса є. Вона кожен день дивиться на маму і займається", - похвалився досягненнями дівчинки гордий тато.

Катерина, в свою очередидь розповіла про прогрес Тимура. "Я нарешті посадила сина у метелик, я розтягую його в шпагаті", - зізналася балерина. Але чоловік поправив її і додав, що хлопчик так захопився розтяжкою тому, що тато пообіцяв йому купити електромобіль, якщо той освоїть шпагат.

Відео: YouTube/Світське життя

Також балерина розповіла про оригінальний спосіб тримати себе в руках на карантині. "Я до холодильника ввечері ходжу на пуантах. Я одягаю пуанти, і десь півгодини ходжу квартирою. Я щось роблю, витираю пил", - поділилася вона.

Раніше Катерина Кухар в мереживному халаті показала ефектне фото з чоловіком в спальні і розговорилася про особисте.