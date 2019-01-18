ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Известный певец сменил имя и покорил судей шоу Голос країни 9

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.01.2019 - 20:27
Известный певец сменил имя и покорил судей шоу Голос країни 9
Фото: Дэвид Аксельрод (facebook.com/david.axelrod.singer)

Муж продюсера Алены Мозговой покорил судейскую четверку вокалом, а фанов удивил сменой имени

Известный краинский певец, муж продюсера Алены Мозговой, Владимир Ткаченко сменил имя и отправился покорять сердца судей и зрителей на популярное талант-шоу Голос країни 9, стартующее в воскресенье, 20 января на канале 1+1.

На странице в Facebook дочь легендарного украинского композитора Николая Мозгового опубликовала промо-ролик телепроекта Голос країни 9. Внимание пользователей привлекло то, что 35-летний артист представился не привычным для всех именем, а назвал себя  Дэвид Аксельрод.

Подписчики Алены тут же начали интересоваться, откуда взялся псевдоним, но продюсер заверила, что это настоящее паспортное имя ее супруга.

"Это фамилия его деда, которую он взял себе", - пояснила Алена, отметив, что именно так ее мужа записан в официальных документах, подтверждающих личность.

Известный певец сменил имя и покорил судей шоу Голос країни 9

Известный певец сменил имя и покорил судей шоу Голос країни 9

Скриншот комментариев (facebook.com/olenamozgova1)

 Надо отметить, что во время "слепых прослушиваний" вокал Дэвида впечатлил судейскую четверку, состоящую из Тины Кароль, Потапа, Дмитрия Монатика и нового звездного члена жюри - певца Dan Balan. На голос талантливого исполнителя повернулись все тренеры, но к кому в команду пойдет певец, остается интригой.

Напомним, что новый тренер Dan Balan поделился своими эмоциями и впечатлениями от участия в качестве судьи в подобном масштабном проекте, як Голос країни 9.

Также Потап показал интересное нововведение девятого сезона проекта Голос країни 9. Теперь на каждом судейском пульте кроме большой кнопки присутствуют три маленьких с именами членов жюри.

Ранее мы писали о том, что в первом прямом эфире проекта Голос країни 9 зрители увидят среди участников, которые пришли попытать счастья на вокальном шоу, дочь африканских чиновников, а также 68-летняя исполнительница народных песен.

Названа дата премьеры девятого сезона шоу Голос країни Катя Осадчая показала первые фото со съемок Голосу країни 9
Новости Украины Голос країни 9
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь