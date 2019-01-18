Известный певец сменил имя и покорил судей шоу Голос країни 9

Фото: Дэвид Аксельрод (facebook.com/david.axelrod.singer)

Муж продюсера Алены Мозговой покорил судейскую четверку вокалом, а фанов удивил сменой имени

Известный краинский певец, муж продюсера Алены Мозговой, Владимир Ткаченко сменил имя и отправился покорять сердца судей и зрителей на популярное талант-шоу Голос країни 9, стартующее в воскресенье, 20 января на канале 1+1.

На странице в Facebook дочь легендарного украинского композитора Николая Мозгового опубликовала промо-ролик телепроекта Голос країни 9. Внимание пользователей привлекло то, что 35-летний артист представился не привычным для всех именем, а назвал себя Дэвид Аксельрод.

Подписчики Алены тут же начали интересоваться, откуда взялся псевдоним, но продюсер заверила, что это настоящее паспортное имя ее супруга.

"Это фамилия его деда, которую он взял себе", - пояснила Алена, отметив, что именно так ее мужа записан в официальных документах, подтверждающих личность.

Скриншот комментариев (facebook.com/olenamozgova1)

Надо отметить, что во время "слепых прослушиваний" вокал Дэвида впечатлил судейскую четверку, состоящую из Тины Кароль, Потапа, Дмитрия Монатика и нового звездного члена жюри - певца Dan Balan. На голос талантливого исполнителя повернулись все тренеры, но к кому в команду пойдет певец, остается интригой.

Напомним, что новый тренер Dan Balan поделился своими эмоциями и впечатлениями от участия в качестве судьи в подобном масштабном проекте, як Голос країни 9.

Также Потап показал интересное нововведение девятого сезона проекта Голос країни 9. Теперь на каждом судейском пульте кроме большой кнопки присутствуют три маленьких с именами членов жюри.

Ранее мы писали о том, что в первом прямом эфире проекта Голос країни 9 зрители увидят среди участников, которые пришли попытать счастья на вокальном шоу, дочь африканских чиновников, а также 68-летняя исполнительница народных песен.