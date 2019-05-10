Известная китайская группа взорвала сеть снятым в Киеве клипом

Видео: Take Off/ YouTube-канал SMTOWN

Популярный китайский бойбэнд WayV, который хорошо известен в странах Азии, представил клип на заглавную песню своего альбома под названием Take Off. Съемки видео проходили в Украине, в Киеве. Оценить клип можно на YouTube-канале SMTOWN.

Так, в клипе можно увидеть несколько хорошо знакомым киевлянам локаций. Например, недостроенный Подольско-Воскресенский мост, паркинг возле ТЦ "Украина", часть улицы Сагайдачного в центре города и ангар с самолетом, производства украинского авиазавода "Атонова".

Всего за сутки ролик успел собрать более 2,2 млн просмотров, буквально взорвал сеть, и заслужил немало одобрительных отзывов.

Участник WayV на фоне украинского самолета (фото: instagram.com/wayvofficial)

Стоит отметить, что WayV достаточно молодой коллектив и образовался только в этом году. Но это не помешало ребятам уже заработать огромную популярность на родине.

Группа состоит из семи участников. Музыканты выступают в жанрах кей-поп и хип-хоп. Их дебют музыкантов произошел 17 января с мини-альбомом The Vision.

Стоит отметить, что в четверг, 9 мая, прошла и презентация нового мини-альбома коллектива под одноименным названием Take Off. Буквально сразу после релиза пластинка заняла первое место на iTunes в 26 странах мира.

Напомним, что в январе французская певица и актриса Ванесса Паради представила клип на песню Kiev, снятый в столице Украины.

Кроме того, победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай также сняла видеоклип, запись которого состоялась в Киеве.

Кстати, американский певец Оливер Три в конце декабря прошлого года представил зрелищный видеоклип, снятый в киевском спальном районе.