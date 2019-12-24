ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Почти не изменилась: Наталья Водянова умилила архивным фото и рассказала о детстве

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.12.2019 - 17:13
Почти не изменилась: Наталья Водянова умилила архивным фото и рассказала о детстве
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель порадовала архивным снимком

Наталья Водянова в последнее время погрузилась в ностальгию. Так, на днях она поздравила сына с 18-лением оригинальным способом. 37-летняя красавица запостила в своем аккаунте архивное фото с сыном. Еще совсем юная модель в необычном наряде веселится с малышом. И вот новый кадр из личного архива.

Почти не изменилась: Наталья Водянова умилила архивным фото и рассказала о детствеНовое фото в микроблоге Натальи (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья показала фото из детства, сделанное на манер всех школьных кадров тех времен. Девочка в розовой блузе с кружевным воротником и манжетами сидит за столом с телефоном в руках и держит трубку у уха. На голове у нее красуются бантики, а на лице играет беззаботная детская улыбка.

Почти не изменилась: Наталья Водянова умилила архивным фото и рассказала о детстве

Поклонники уверены, что модель не изменилась (фото: instagram.com/natasupernova)

"Это я звоню вам из детства. Оно не было простым, и сегодня я мечтаю о том, чтобы детство было счастливым и беззаботным для всех детей вне зависимости от их особенностей. Поэтому я поддерживаю флешмоб #детскиемечты @mastercard в пользу @nakedheartfoundation и еще 11 благотворительных фондов", – написала знаменитая модель и филантроп.

Поклонники звезды, которые знают всю историю ее детства от и до, тем не менее, в который раз восхитились ее добротой и удивительной жизнью. Многие отметили, что Наталья практически не поменялась. Кстати, в девочке на фото действительно четко просматриваются черты будущей супермодели.

  • Ох, Наталья, эти бездонные глаза с бесконечной добротой, они с детства
  • Вы Удивительная и Настоящая! Достойна восхищения
  • Вы почти не изменились
  • Вы чистая любовь
  • Вы Удивительная и Настоящая! Достойна восхищения
  • Эта фотография греет сердце. Спасибо, Наталья за ваши добрые дела!
  • Если бы Вы только могли себе представить тогда, ребенком, какое невероятное будущее Вас ждет

Почти не изменилась: Наталья Водянова умилила архивным фото и рассказала о детствеПочти не изменилась: Наталья Водянова умилила архивным фото и рассказала о детствеПочти не изменилась: Наталья Водянова умилила архивным фото и рассказала о детствеПочти не изменилась: Наталья Водянова умилила архивным фото и рассказала о детствеПочти не изменилась: Наталья Водянова умилила архивным фото и рассказала о детствеПочти не изменилась: Наталья Водянова умилила архивным фото и рассказала о детствеПочти не изменилась: Наталья Водянова умилила архивным фото и рассказала о детстве

Принтскрин комментариев (фото: instagram.com/natasupernova)

Не удержался от комплимента и креативный директор Balmain Оливье Рустен. "Иконическая картинка Такие же красивые и сильные глаза, в которых столько любви… Веселого Рождества!", – написал знаменитый дизайнер, а с недавних пор и близкий друг супермодели.

Смело! Наталья Водянова удивила ярким макияжем и откровенным нарядом Семейные выходные: Наталья Водянова показала редкие кадры с самыми близкими людьми
Новости Украины Наталья Водянова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь