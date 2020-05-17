Измени свою жизнь: Анна Седокова в латексе поделилась секретом уверенности в себе

Экс-участница "ВИА Гры" Анна Седокова часто вызывает спорную реакцию в сети, публикуя откровенные и даже пикантные фото. При этом певица сама признается, что у нее есть лишние килограммы, однако она любит свою фигуру и не стесняется ее показывать. За время карантина артистка набрала 6 лишних килограммов и теперь старается избавиться от них при помощи интервального голодания. При этом она подчеркивает, что все равно любит себя, просто ей так будет легче. В новой публикации Анна поделилась новым жарким фото, а заодно раскрыла свой секрет уверенности в себе.

На снимке Седокова запечатлена в черных латексных штанах и коротком топе без бретелей, смело демонстрируя свой пышный бюст и упругий животик. Исполнительница рассказала, что поднять самооценку и научиться больше любить себя ей помог такой способ, как позитивные аффирмации.

"Я самая очаровательная и привлекательная! Или как быстро стать уверенной в себе. Аффирмация — это позитивное утверждение, краткая фраза самовнушения создающая правильный психологический настрой. В XIX-XX веке французский учёный Эмил Куэ выдвинул теорию. Он говорил, что если особа будет каждый день повторять одну и ту же реплику, то она будет определять его отношение к своей личности. Поэтому в дальнейшем эти слова для человека становятся истиной.

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И мне конечно хочется так же зафукать и не верить в действие, но почему подходя к зеркалу я концентрируюсь на своих изъянах? Почему я позволяю 24/7 держать в голове какую то чушь о том, что кто-то сказал или написал, и почему бы не попробовать повторять что то хорошее? Готовясь к этому посту я прочла, что позитивные аффирмации — это тот «глоток воды», который нужно держать во рту целый день", - пишет Анна.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)⠀

Далее певица поделилась практическими рекомендациями, как именно это работает. По словам звезды, нужно составить аффирмации, которые подходят именно вам, и повторять их каждый день не менее 30 минут.

"Начинаем. Составь свои аффирмации: «Я счастлива» «Я любима» «Я люблю» «У меня отличная работа и кайфовая жизнь» «Успех мое второе имя» «Я притягиваю к себе деньги, как магнит» «Я расцветаю с каждым днём» «Деньги приходят ко мне легко».

В поиске миллион вариантов, важно найти свою и быть с ней согласным. Я вчера практиковалась и поняла, что «Я худая» как то не очень у меня выходит. «Я с каждым днём становлюсь идеальнее для себя» подходит больше.

Аффирмации на бегу – пустая трата времени. Уделите себе 30 минут, ведь это пустяки! Одного раза недостаточно. Нужно повторить 30, а лучше написать. Ещё есть теория, что в аффирмациях можно говорить не только Я. А ещё «Она» или «Ты». Так мы говорим с нашим внутренним ребёнком. «Ты красива» «Ты счастлива» Мне отозвалось. Попроси близких почаще говорить о том, что ты классная. Напиши на бумажках и поставь заставку на телефон.



Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)⠀

Я твоя близкая и не люблю ждать, надо действовать. Я хочу сказать тебе сейчас:

ТЫ красивая! ТЫ умная!

ТЫ успешный! ТЫ счастливый!

ЭТО ЛЕТО БУДЕТ НЕВЕРОЯТНЫМ!

Можешь написать свою аффирмацию и не забудь сделать домашнее задание! Произнести сейчас и сегодня перед сном не менее 30 раз свою аффирмацию! И посмотрим, изменится ли завтра твоя жизнь", - раскрыла секрет Седокова.

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