Зміни своє життя: Анна Сєдокова в латексі поділилася секретом впевненості в собі

Екс-учасниця "ВІА Гри" Анна Сєдокова часто викликає суперечливу реакцію в мережі, публікуючи відверті і навіть пікантні фото. При цьому співачка сама зізнається, що у неї є зайві кілограми, проте вона любить свою фігуру і не соромиться її показувати. За час карантину артистка набрала 6 зайвих кілограмів і тепер намагається позбутися від них за допомогою інтервального голодування. При цьому вона підкреслює, що все одно любить себе, просто їй так буде легше. У новій публікації Анна поділилася новим жарким фото, а заодно розкрила свій секрет впевненості в собі.

На знімку Сєдокова відображена в чорних латексних штанях і короткому топі без бретелей, сміливо демонструючи свій пишний бюст і пружний животик. Виконавиця розповіла, що підняти самооцінку і навчитися більше любити себе їй допоміг такий спосіб, як позитивні афірмації.

"Я найчарівніша і найпривабливіша! Або як швидко стати впевненою в собі. Афірмація — це позитивне твердження, коротка фраза самонавіювання створює правильний психологічний настрій. У XIX-XX столітті французький вчений Еміл Куе висунув теорію. Він говорив, що якщо особа буде кожен день повторювати одну і ту ж репліку, то вона буде визначати його ставлення до своєї особистості. Тому в подальшому ці слова для людини стають істиною.

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І мені, звичайно, хочеться так само зафукати і не вірити в дію, але чому підходячи до дзеркала я концентруюся на своїх вадах? Чому я дозволяю 24/7 тримати в голові якусь нісенітницю про те, що хтось сказав або написав, і чому б не спробувати повторювати щось хороше? Готуючись до цього посту я прочитала, що позитивні афірмації — це той «ковток води», який треба тримати в роті цілий день", - пише Анна.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)⠀

Далі співачка поділилася практичними рекомендаціями, як саме це працює. За словами зірки, потрібно скласти афірмації, які підходять саме вам, і повторювати їх щодня не менше 30 хвилин.

"Починаємо. Склади свої афірмації: «Я щаслива» «Я кохана» «Я люблю» «У мене відмінна робота і кайфове життя» «Успіх моє друге ім'я» «Я притягую до себе гроші як магніт» «Я розцвітаю з кожним днем» «Гроші приходять до мене легко».

У пошуку мільйон варіантів, важливо знайти свій і бути з ним згодним. Я вчора практикувалася і зрозуміла, що «Я худа» якось не дуже у мене виходить. «Я з кожним днем стаю краще для себе» підходить більше.

Афірмації на бігу – марна трата часу. Приділіть собі 30 хвилин, адже це дрібниці! Одного разу недостатньо. Потрібно повторити 30, а краще написати. Ще є теорія, що в аффирмациях можна говорити не тільки Я. А ще «Вона» чи «Ти». Так ми говоримо з нашим внутрішнім дитиною. «Ти красива» «Ти щаслива» Мені відгукнулося. Попроси близьких частіше говорити про те, що ти класна. Напиши на папірцях і постав заставку на телефон.



Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)⠀

Я твоя близька і не люблю чекати, треба діяти. Я хочу сказати тобі зараз:

ТИ красива! ТИ розумна!

ТИ успішний! ТИ щасливий!

ЦЕ ЛІТО БУДЕ НЕЙМОВІРНИМ!

Можеш написати свою афірмацію і не забудь зробити домашнє завдання! Вимовити зараз і сьогодні перед сном не менше 30 разів свою афірмацію! І подивимося, чи зміниться завтра твоє життя", - розкрила секрет Сєдокова.

Раніше Анна Сєдокова блиснула апетитним бюстом на спекотному фото - співачка порелаксувала на травичці біля води.