Искусно скрывали: Потап поставил на уши сеть фото с двойней на руках

Рэпер показал интригующий снимок с детьми
Пока Настя Каменских отдыхает в Турции, Потап занят творческим процессом. Он остался в Киеве и по-настоящему удивил поклонников свежим снимком. На фото рэпер позирует в компании участников своей группы MOZGI дяди Вади и Алексея Завгороднего (Позитива).
На руках счастливый Потап держит двойню. По крайней мере рэпер сам решил намекнуть на то, что в конвертах и одеялах именно дети.
"Кто отец?" - оставил интригующую подпись рэпер. Юмор продюсера оценили Надя Дорофеева и Владимир Остапчук, а также поклонники артиста. Многие из них отметили, что ему пора задуматься о пополнении в семье всерьез. Фаны предположили, что участники группы MOZGI просто снимают новый клип.
Потап с детьми на руках позировал в компании дяди Вади и "Позитива" (Фото: instagram.com/realpotap)
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