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Майстерно приховували: Потап поставив на вуха мережу фото з двійнятами на руках

Автор: Lite

Репер показав інтригуючий знімок з дітьми

Поки Настя Каменських відпочиває в Туреччині, Потап зайнятий творчим процесом. Він залишився в Києві і по-справжньому здивував прихильників свіжим знімком. На фото репер позує в компанії учасників свого гурту MOZGI дяді Ваді і Олексія Завгороднього (Позитиву).

На руках щасливий Потап тримає двійню. У всякому разы, сам репер вирішив натякнути на те, що у конвертах і ковдрах саме діти.

"Хто батько?" - залишив інтригуючу підпис репер. Гумор продюсера оцінили Надя Дорофєєва та Володимир Остапчук, а також шанувальники артиста. Багато з них зазначили, що йому пора задуматися про поповнення в родині всерйоз. Фани припустили, що учасники гурту MOZGI просто знімають новий кліп.

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Потап з дітьми на руках позував в компанії дяді Ваді і "Позитиву" (Фото: instagram.com/realpotap)

Це тільки початок: Потап розповів про своїх весіллях з Каменських і показав фото

  • Вам личить. Треба втілювати в реальність
  • Батько зовсім не з вас! Батько чужий парубок...А вам, Льошка, вже пора. Давайте з Настею вже народжуйте саму прекрасну дівчинку
  • Я так розумію скоро новий кліп, чекаємо
  • Фільм знімають з дітьми
  • Потап, Вам дуже йде!
  • Яка різниця, коли така зіркова компанія. Хто з вас біологічний, а хто стане хрещеним!
  • Хто тримає, той і батько
  • Настя майстерно приховувала свою вагітність

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських здивувала зміною кольору волосся і показала свій новий образ.

Прогноз погоди
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