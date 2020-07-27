Майстерно приховували: Потап поставив на вуха мережу фото з двійнятами на руках

Поки Настя Каменських відпочиває в Туреччині, Потап зайнятий творчим процесом. Він залишився в Києві і по-справжньому здивував прихильників свіжим знімком. На фото репер позує в компанії учасників свого гурту MOZGI дяді Ваді і Олексія Завгороднього (Позитиву).

На руках щасливий Потап тримає двійню. У всякому разы, сам репер вирішив натякнути на те, що у конвертах і ковдрах саме діти.

"Хто батько?" - залишив інтригуючу підпис репер. Гумор продюсера оцінили Надя Дорофєєва та Володимир Остапчук, а також шанувальники артиста. Багато з них зазначили, що йому пора задуматися про поповнення в родині всерйоз. Фани припустили, що учасники гурту MOZGI просто знімають новий кліп.

Потап з дітьми на руках позував в компанії дяді Ваді і "Позитиву" (Фото: instagram.com/realpotap)

Це тільки початок: Потап розповів про своїх весіллях з Каменських і показав фото

Вам личить. Треба втілювати в реальність

Батько зовсім не з вас! Батько чужий парубок...А вам, Льошка, вже пора. Давайте з Настею вже народжуйте саму прекрасну дівчинку

Я так розумію скоро новий кліп, чекаємо

Фільм знімають з дітьми

Потап, Вам дуже йде!

Яка різниця, коли така зіркова компанія. Хто з вас біологічний, а хто стане хрещеним!

Хто тримає, той і батько

Настя майстерно приховувала свою вагітність

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Раніше Настя Каменських здивувала зміною кольору волосся і показала свій новий образ.