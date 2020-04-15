Не ищите отмазки: Леся Никитюк рассказала о своих привычках на карантине

Леся Никитюк проводит карантин в родном Хмельницком вместе с родными. Телеведущая особо не скучает - она проводит прямые эфиры (а иногда и сама становится гостем у мировых звезд - к примеру, Джареда Лето), общается с поклонниками и участвует в популярных флешмобах. Так, Леди Ле уже выбрала себя наряд для Каннского кинофестиваля - соорудила его сама из одеяла в рамках Pillow challenge. В интервью Cosmopolitan артистка рассказала, как изменились ее привычки на самоизоляции.

Звезда говорит, что это время она решила уделить своим родным, ведь из-за насыщенного графика съемок ей редко удается бывать дома.

Чем же Леся занимается на карантине?

1. Сон

– Я сплю по десять часов. Это придает мне сил. А самое главное, что после такого длительного сна не нужно использовать много кремов и масок для лица. Потому что организм хорошо отдыхает.

2. Спорт

– Ежедневно по 45 минут я занимаюсь спортом. Есть очень классный комплекс упражнений. Девушки, дома заниматься – реально. Поэтому и вы не ленитесь и не ищите отмазки. У меня хорошо подтянутое тело, потому что каждый день продолжаю тренироваться.

3. Еда

– Готовлю что-то классное и легкое. А главное – очень полезное. В моем арсенале появилось много новых рецептов. Теперь ежедневно балую своих родных вкусняшками.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

4. Общение

– У меня две племянницы. Рада, что могу проводить с ними много времени. Мы общаемся обо всем на свете (улыбается). А еще я занимаюсь с ними английским и учу их читать. Весело и полезно проводим карантин!

Напомним, Леся Никитюк в коротких шортах засветила ягодицы и рассекретила "карантинные" планы в эфире со Светланой Лободой.