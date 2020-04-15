Не шукайте відмазки: Леся Нікітюк розповіла про свої звички на карантині

Леся Нікітюк проводить карантин у рідному Хмельницькому разом з рідними. Телеведуча особливо не сумує - вона проводить прямі ефіри (а іноді і сама стає гостем у світових зірок - приміром, Джареда Лето), спілкується з шанувальниками і бере участь у популярних флешмобах. Так, Леді Ле вже вибрала себе вбрання для Каннського кінофестивалю - спорудила його сама з ковдри в рамках Pillow challenge. В інтерв'ю Cosmopolitan артистка розповіла, як змінилися її звички на самоізоляції.

Зірка каже, що цей час вона вирішила приділити своїм рідним, адже через насичений графік зйомок їй рідко вдається бувати вдома.

Чим же Леся займається на карантині?

1. Сон

– Я сплю по десять годин. Це додає мені сил. А найголовніше, що після такого тривалого сну не потрібно використовувати багато кремів і масок для обличчя. Тому що організм добре відпочиває.

2. Спорт

– Щодня по 45 хвилин я займаюся спортом. Є дуже класний комплекс вправ. Дівчата, вдома займатися – реально. Тож і ви не лінуйтеся і не шукайте відмазки. У мене добре підтягнуте тіло, тому що кожен день продовжую тренуватися.

3. Їжа

– Готую щось класне і легке. А головне – дуже корисний. У моєму арсеналі з'явилося багато нових рецептів. Тепер щодня балую своїх рідних вкусняшками.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

4. Спілкування

– У мене дві племінниці. Рада, що можу проводити з ними багато часу. Ми спілкуємося про все на світі (посміхається). А ще я займаюся з ними англійською і вчу їх читати. Весело і корисно проводимо карантин!

Нагадаємо, Леся Нікітюк в коротких шортах засвітила сідниці і розсекретила "карантинні" плани в ефірі зі Світланою Лободою.